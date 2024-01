Politikerne satser benhårdt på fjernvarmetilskud

Staten skal være med til at betale for udrulning af fjernvarme i Dragør. Politikerne i Dragør vil i hvert fald ikke undersøge alternativer

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragørs politikere opererer uden en plan B, når det gælder den storstilede plan for at få fjernvarme ud til byens huse. På et møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har politikerne besluttet, at der ikke skal udarbejdes en ny plan, hvor statsligt bidrag ikke indgår.

Samtidigt bliver politikerne advaret af administrationen om, at tidsplanen – og dermed budgettet – kan skride, hvis der ikke er tilsagn om bidraget senest i marts.

»Hvis der ikke er et endeligt, vedtaget projektforslag i marts 2024, begynder både Dragør Fjernvarmes og CTR’s tidsplaner at skride, og for at undgå at økonomien skrider med, vil de sætte projekterne på standby, indtil der er afklaring,« skriver administrationen blandt andet.

Med andre ord: Det bliver en forsinkelse eller en fordyrelse, hvis ikke der er udsigt til statskroner indenfor de næste to måneder.

Arkivfoto.

Administrationen skriver også, at politikerne gambler med færdiggørelsen af projektet: »En ansøgning vil dog have karakter af lodtrækning, idet der forventes markant flere ansøgninger end de 150 mio. kr., der er aftalt med finansloven.«

Netop derfor havde administrationen et alternativ til politikerne: At udarbejde et nyt forslag til en fjernvarmeplan, der ikke er afhængig af statstilskud.

Men dette blev afvist af politikerne.

Fjernvarmepuljen fungerer på den måde, at staten sætter penge af til, at kommunerne kan få flere husstande på fjernvarmenettet. Der bliver givet tilskud for, hvad der svarer til 15.000 kr. pr. tilslutning.

I 2024 er der afsat 150 mio. kr. Problemet er bare, at der med al sandsynlighed kommer ansøgninger for langt flere penge end det.

I 2023, hvor kommunen også kunne søge om tilskud, blev der afslået ansøgninger for 313 mio. kr. Dragør Kommune alene stod for de 71,4 mio. kr. Det er størrelsen på støttebeløbet, der skal til for at få det meste af byen dækket af fjernvarme.

Puljen tildeles efter først til mølle-princippet, og derfor har ansøgningstidspunktet betydning for, om man får del i pengene.

Politikernes dilemma var derfor, at hvis de havde sagt ja til at køre videre med en plan B uden statstilskud, så ville de også have sagt ja til, at det skulle være dyrere at blive fjernvarmekunde i Drag-ør, end det er i de fleste andre byer.

Omvendt kan den nuværende beslutning altså føre til væsentlige forsinkelser.

Ved at fastholde at projektet skal have statslig støtte, lægger politikerne også et fornyet pres på Christiansborg for at afsætte flere penge til den omstilling, som, christiansborgpolitikerne selv, siden Rusland startede krigen mod Ukraine, har været meget forhippede på, skulle ske hurtigt.

Det er nu administrationen selv, der har ansvaret for at søge, og ansøgningen ligger klar. Spørgsmålet er, om det er nok til at komme før alle de andre kommuner og sikre halvdelen af årets pulje i tilskud.