Pop og rock på Dragør Fort

Ny single

Dagens anden kunstner, Adam Seuba, er et af de nye stjerneskud på den danske musikscene. Han udgiver således sin første single – med titlen »High on You« – dagen inden, det går løs på fortet.

Adam Seuba, der i øvrigt er opvokset i Dragør, har tidligere som sangskriver arbejdet sammen med artister som Wafande, RoseeLu og Theresa Rex, men springer altså nu med den singel ud som solist.

I Adam Seubas debutnummer High on You tages lytteren med ind i en periode af hans liv, hvor alt flasker sig, og hvor hverdagen endelig begynder at se lys ud for ham.

Adam Seuba har i lidt over et år været en del af musikkollektivet The Oceans Own.

Patina

Kl. 18 går det sydfynske band Patina på scenen.

Efter at have vundet DR’s KarriereKanonen i 2019 tog det hele for alvor fart for bandet.

Allerede i 2020 blev et af de mest markante nye navne på den danske scene, og deres udsolgte koncerter var eksplosioner af energi. Sangen »Flammer Rammer« blev den mest spillede sang det år på P3, og kort tid efter fulgte debutalbummet »Drømmefanger«, som blev nomineret i kategorien P3 Talentet ved P3 Guld.

Patina har fået markeret sig som et spændende live-orkester, hvis inderste dna tvinger dem ud, hvor de får set publikum i øjnene og mærket fællesskabet.