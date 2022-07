Glæde ved god mad og Dragør

Glæden ved mad har ført kokken John White verden rundt – kærligheden førte ham til Dragør. Nu er han indehaver af Tapas Treat, der laver lækre tapas minus madspild, som han understreger, da Dragør Nyt møder ham for at tegne et portræt

Af Birgit Buddegård

John White tager imod Dragør Nyt i sin forretning på Kastrupvej, hvorfra man kan bestille et stort udvalg af tapas.

Det er 15 måneder siden, han åbnede forretningen, og han fortæller, at hele familien har hjulpet med blandt andet udkørsel og pakning af tapas-anretninger til selskaber og lignende.

»Jeg har en sød familie,« konstaterer han med et smil med henvisning til hustruen Merethe, der i sin tid førte ham til Dragør, og de to børn – Oliver og Laura – der er kommet til siden.

John White har arbejdet som kok på femstjernede hoteller og restauranter i England, Australien, Filippinerne, før han med egne ord landede i Danmark i 1995.

Før denne »landing« sejlede han som kok på et luksuskrydstogtskib, og det var her, han mødte hustruen, der er født og opvokset i Dragør. Parret blev gift i 1997 og bosatte sig – naturligvis – i Dragør, hvor John White hurtigt engagerede sig i det lokale liv. Han har blandt andet gennem et par år været forpagter af restauranten i Dragør Golfklub, hvor han lærte mange at kende – det var sjovt, fortæller han.

Lokalt engagement

John White spiller tennis i Dragør Tennisklub – verdens bedste tennisklub, siger han – hvor han især sætter pris på at spille om morgenen.

Han var også gennem otte år fodboldtræner i Dragør Boldklub – hvor begge hans børn også har spillet – og han trænede både drenge- og pigehold.

Også arbejdslivet har udspillet sig i Dragør – fra 1998 til 2000 var John White køkkenchef på Restaurant Beghuset hos Kim og Charlotte Gravenhorst. Her var han glad for at være – men med små børn var arbejdstiderne bedre i Finansrådet, hvor han efterfølgende var køkkenchef i over otte år. Men han har da siden hen hjulpet på Beghuset med tapas til arrangementerne Gå i byen i din by.

Global tapas

John White har nu været selvstændig i mange år og er indehaver af Harvest Catering i Kødbyen. Navnet henviser til, at der kun bruges friske ingredienser fra jorden og havet i retterne. Og for 15 måneder siden åbnede han som indledningsvis nævnt Tapas Treat på Kastrupvej. Han søgte en forretning midt mellem København og Dragør, men har på sigt en drøm om at åbne forretning i Dragør.

»Det er svært at komme væk fra Dragør,« smiler John White, der fortæller, at han altid glæder sig til at køre hjem til Drag-ør.

Forretningen i Kastrup er indrettet i et tidligere pizzeria, og pizzaovnene er udskiftet med store køleskabe.

Alle retter skal forudbestilles, så der kan indkøbes det rette antal råvarer, og alt er helt frisklavet, når kunden afhenter eller får det bragt ud.

Menukortet er righoldigt. Her kan man bestille tapas i den klassiske udgave, som er kendt fra Spanien. Man kan bestille alt fra kød eller fisk til vegetarisk eller vegansk. Her er menuer for én, to eller flere, ligesom der er menuer tilpasset børn; nordisk, asiatisk, spansk, amerikansk – udvalget er stort.

Og der er travlt, siger John White, der fortæller, at 40% af kunderne er fra Dragør. Tapas Treat leverer til Dragør, og der har været travlt med receptioner og studenterfester her i sommer.

Bæredygtighed

John White går meget op i bæredygtighed. Hans tapas leveres i miljørigtig papemballage. Forretningen kører på grøn energi, og madspild er ikke eksisterende i hans forretningsmodel. Derfor laver han kun mad på bestilling – skulle han holde åbent hele tiden, ville der være spild, konstaterer han.

Af samme grund har han også kun deltidspersonale, blandt andet unge mennesker til pakning af maden.

Han leverer tillige catering til større firmaer, og skulle der blive noget tilovers her, kører han det til herbergscenter Sundholm, så maden bliver spist – ikke smidt ud.

Fremtiden handler om bæredygtighed, siger John White, der også opfordrer til at bestille i god tid i weekenderne, hvor der ofte er udsolgt, netop fordi han ikke vil risikere madspild og købe mere ind, end der bestilles.

Yderligere information på: www.tapastreat.dk