Fokus på foreningslivet i Dragør:

Positiv udvikling i Dragør Boldklub

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragør Boldklub har oplevet en markant stigning i antallet af medlemmer i løbet af de seneste år, hvor klubben blandt andet har formået at tiltrække flere piger, der har vist interesse for at spille fodbold. Søren Houen Schmidt, der er formand for Dragør Boldklub, påpeger, at et afgørende element i klubbens succes er det store engagement fra de mange frivillige forældre, der fungerer som trænere og ledere i klubben.

Dragør Boldklub har således været inde i en god udvikling i de sidste par år: Der er kommet flere medlemmer, det er lykkedes at få flere frivillige, og så oplever seniorerne succes på banen.

»Vi har haft medlemsfremgang de seneste par år, og det skyldes blandt andet det store engagement fra forældrene, der er trænere og ledere i klubben. Vi har også haft held med at tiltrække flere piger til fodbold, og vi har forsøgt at skabe et endnu bedre træningsmiljø for alle vores medlemmer,« forklarer Søren Houen Schmidt.

Børneudviklingstræneren

En af ændringerne tager afsæt i, at Dragør Boldklub er blevet en DBU-børneklub. Det indebærer, at klubben skal fokusere på at skabe en positiv oplevelse for så mange børn som muligt.