Præsidentskifte i Dragør Rotary

Dragør Rotary Klubs medlemmer mødes hver anden torsdag til medlemsaftener, som begynder med spisning på Dragør Strandhotel. Møderne, som indeholder faste dagsordenspunkter og et inspirerende foredrag eller oplæg fra en gæst, afvikles fra kl. 18.30 til 20.

Ud over de faste møder er medlemmerne organiseret i grupper, som med forskellige funktioner driver klubbens aktiviteter.

»Det er Rotarys filosofi, at de, som kan, skal hjælpe andre. Det kalder vi Service above Self,« forklarer Susanne Lindø Grønbech, som tilføjer, at nogle medlemmer i Rotary finder tilfredsstillelse i at arbejde for et godt formål i fritiden. Nogle bruger medlemskabet som et tiltrængt pusterum og inspirationsforum i en travl hverdag, nogle dyrker et stærkt og livslangt netværk, og endnu andre møder deres forbilleder og bedste sparringspartnere i Rotary.

Dragør Rotary Klub donerer løbende til velgørende formål lokalt og internationalt og sender – normalt – også hvert år et ungt menneske ud på et års ungdomsudveksling, samtidig med at klubben den anden vej tager imod og indkvarterer et ungt menneske.

De unge, som deltager i Rotarys udveksling, går i skole og indkvarteres via en lokal Rotary klub i værtsfamilier, som selv har eller har haft et ungt menneske ude i verden i programmet. Den internationale ungdomsudveksling er på grund af coronapandemien udsat til 2022/2023.

Første medlemsaften i Dragør Rotary Klub i efterårssæsonen er torsdag den 12. august, hvor gæster, som kunne tænke sig at lære Rotary bedre at kende, er velkommen. Interesserede kan skrive herom til Susanne Lindø Grønbech via e-mailadressen sl@groenbech.com eller ringe til hende på tlf.nr.: 40 33 05 55.