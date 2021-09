Prisuddeling og fejring af foreningsliv og frivillighed

Dragør Gazellerne er en forening af motionister, som løber sammen rundt omkring i Dragør. De har de sociale værdier i højsædet og ikke mindst fællesskab.

Naturvogterne har over 1.000 medlemmer og er et fællesskab, der arbejder for at passe bedre på vores lokale natur og for at blive klogere på den. Det sker for eksempel ved at arrangere opsamling af skrald og forskellige aktiviteter, hvor medlemmerne kommer tæt på natur og dyreliv.

Mesterskabsprisen

Kommunen har tradition for at fejre de af kommunens sportsudøvere, der har udført en særligt flot sportspræstation i det forgangne år. I år deltager cirka 30 sportsudøvere, der alle modtager en gave fra kommunen.

Borgmester Helle Barth byder velkommen til prisfesten, og der vil være andre talere undervejs.

Der er lagt op til en festlig eftermiddag - og Dragør Nyt vil efterfølgende sætte fokus på nogle af de mange gode initiativer, der er i Dragør.