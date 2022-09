Protest over udvidelse

Helene Bach fortalte også, at målinger og undersøgelser viser, at der omkring lufthavnen er en meget høj koncentration af ultrasmå partikler.

»Nogle gange dobbelt så mange som på H. C. Andersens Boulevard, der anses for den mest forurenede gade i Danmark,« lød det fra Helene Bach, som fortsatte med ordene: »H. C. Andersens Boulevard udvides ikke til dobbelt kapacitet – tværtimod begrænses dieselbiler og brænde-ovne m.m. Det er godt, men os borgere på Amager må også have de samme rettigheder til ren luft, som alle andre.«

Helene Bach mener, at det er lufthavnens naboer og deres børn, som i forhold til sundhed og trivsel kommer til at betale en meget stor regning for udvidelsen.