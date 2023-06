Race 500

Lørdag ramte Race 500 against cancer Dragør. Gruppen bestod af 90 ryttere og og en halv snes uundværlige hjælpere.

De mange seje velgørenhedsryttere fik indsamlet et rekordstort stort beløb, nemlig hele 1.100.000 kroner – og de er særdeles stolte over at have indsamlet så meget til det gode formål.

Race 500 takker alle, der har støttet dem, samt Stafet For Livet Dragør for den fantastiske velkomst på Dragør Skole.