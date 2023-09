Rasmussen suveræn i sæsonfinale

Det blev Rasmussen gamle hold Andretti Autosport, der slap bedst fra kvalifikationen, med Hunter McElrea som nummer et og James Roe på 2.-pladsen.

Man skulle kigge noget længere ned af startlisten, før man fandt Christian Rasmussen, der havde kørt sæsonens dårligste kvalifikationsløb. Han havde kvalificeret sig som nummer ni, mens Nolan Siegel en anelse hurtigere havde kørt til en 7.-plads.

Hunter McElrea og James Roe kom bedst fra start, da løbet blev sat i gang – men allerede på 2. omgang lykkedes det for Louis Foster at overhale Roe.

Knap halvvejs i løbet kom McElrea i problemer. Bagdækkene på hans racer var slidt efter en hårdt kørt kvalifikation, og han havde derfor store udfordringer med at kontrollere bilen.

Louis Foster pressede gennem flere omgang på for at komme op på 1.-pladsen. Med otte omgange tilbage forsøgte han med en satset overhaling – men bilen ramte kantstenen hårdt, og overhalingsforsøget måtte opgives. Kort efter mistede hans bil kraft, og over radioen kunne man høre, at bilen havde taget skade – den uheldige Foster måtte udgå.

Under dramaet i front havde Christian Rasmussen bragt sig op på en 6.-plads og var kommet forbi konkurrenten Nolan Siegel.

Det lykkedes for Hunter McElrea at holde modstanderne bag sig helt til målstregen – dog kun knap et halvt sekund hurtigere end James Roe.

Christian Rasmussen blev nummer seks, mens Nolan Siegel med en 12.-plads tabte terræn til konkurrenterne i mesterskabskampen.

World Wide Technology Raceway

Voldsomt tordenvejr spillede en afgørende faktor, da turen gik videre til Madison i Illinois, hvor der lørdag den 26. august blev kørt løb på den æggeformede ovalbane.

Christian Rasmussen har tidligere vist, at han er rigtig hurtig på disse ovalbaner, der ellers normalt ikke er de ikke-amerikanske køreres favoritbaner.

Danskeren satte da også alle på plads allerede under træningen ved at være næsten 0,6 sekunder hurtigere, end den nærmeste konkurrent – Hunter McElrea, der her efter sin sejr i Indianapolis også lå som nummer to i mesterskabsserien.

Regn og torden kom til at betyde en aflysning af kvalifikationsløbet. Startopstillingen til løbet blev derfor i stedet for afgjort efter mesterskabsstillingen, hvor Rasmussen og McElrea toppede.

Christian Rasmussen fortsatte sin suveræne stil fra træningen og trak øjeblikkeligt fra samtlige modstandere, da starten til løbet gik.

På 30. omgang var det dog ved at gå galt for danskeren. Der opstod trafik, da han forsøgte at overhale både Jamie Chadwick og svenske Rasmus Lindh med en omgang. Chadwick havde tilsyneladende ikke set danskeren og trak ud foran hans bil. De to kørere undgik med nød og næppe kontakt. Rasmussen kom langt op i banen og mistede vejgreb, men med en fantastisk reaktion fik han kontrol over bilen, kort før han ramte barrieren. Dog gav turen ud af køresporet problemer med småsten og skidt i dækkene, og bilen mistede sin fart. Hunter McElrea udnyttede straks den nyopståede mulighed og gik forbi Rasmussen, der måtte trække sig.

Fem omgange efter ramte McElrea og Rasmussen igen trafik. Denne gang var det McElrea, der var den uheldige, der blev fanget. Rasmussen udnyttede det straks og genoptog sin position på 1.-pladsen.

McElrea satte med 11 omgange tilbage af løbet et sidste angreb ind, men Christian Rasmussen fik afværget og slog igen hul ned til McElrea. Kort efter gik Louis Foster forbi Hunter McElrea, der dermed rykkede ned på 3.-pladsen.

Det blev altså Christian Rasmussen, der kørte først forbi det ternede flag og kunne inkassere sejren 1,8 sek. foran Foster.

McElrea blev nummer tre, og Nolan Siegel tabte yderligere terræn i mesterskabet, da han kom i mål på 6.-pladsen.

Med sejren blev Christian Rasmussens forspring i mesterskabskampen ned til Hunter McElrea øget til 50 point.

Jacob Abel rykkede forbi Siegel, men var fortsat 78 point efter danskeren.

Grand Prix of Portland

Den første weekend af september måned rykkede Indy NXT-feltet til den amerikanske vestkyst, hvor der skulle køres løb i Portland, Oregon.

Løbsweekenden startede med to gange træning fredag og lørdag, hvor Christian Rasmussen blev henholdsvis nummer et og tre – inden kvalifikationsløbet lørdag aften.

Louis Foster, der var hurtigst i anden træning, satte banerekord i kvalifikationen, og fik bedste startplacering ved løbet søndag. Fosters holdkammerat Hunter McElrea var 2.-hurtigst, mens Christian Rasmussen blev nummer tre.

Der var drama allerede på 1. omgang af løbet. I første sving ramte Reece Gold først Christian Rasmussen og sidenhen flere andre biler. Danskerens racer spandt rundt og røg af banen. Han var dog hurtig til at få gang i bilen og kom tilbage på banen. Så heldig var Jacob Abel ikke. Han måtte udgå sammen med Josh Pierson.

Da oprydningsarbejdet var færdig fem omgange senere, og løbet kunne startes igen, var Rasmussen på 9.-pladsen.

Louis Foster var fortsat nummer et, mens Danial Frost og Nolan Siegel var på henholdsvis 2.- og 3.-pladsen.

Hunter McElras havde måttet en tur i pit efter uheldet i første omgang og var nu tre omgange bag feltet.

Allerede i første sving efter genstarten overhalede Christian Rasmussen to modstandere og satte straks jagten ind på Jamie Chadwick, der allerede den efterfølgende omgang måtte overgive sig.

Med seks omgange tilbage af løbet kørte Jagger Jones af banen, og Christian Rasmussen rykkede op på 5.-pladsen.

Kort før mål måtte McElrea strække våben og udgå af løbet.

Det lykkedes ikke for Rasmussen at indhente flere, og da ingen heller nåede ham, kunne han køre over stregen som nummer fem.

Det blev Louis Foster, der vandt løbet, mens Nolan Siegel, der fik overhalet Danial Frost på løbets sidste omgang, snuppede 2.-pladsen.

McElrea fik 15 point for løbet, og Christian Rasmussens forspring på 65 point var her før de sidste to løb ikke helt nok til at sikre sig mesterskabet.

Dagens store taber blev Jacob Abel. Han mistede sin 3.-plads og blev overhalet af både Nolan Siegel og dagens vinder, Louis Foster.

Siegel hentede 25 point på McElrea og var kun fem point fra 2.-pladsen.

(Historien fortsætter efter billedet.)