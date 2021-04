Rasmussen tilbage på banen

Dragørs hurtigste racerkører er tilbage på de amerikanske racerbaner – opgraderet til en højere serie

Racerkøreren fra Dragør, Christian Rasmussen, skulle forsøge at forsvare sin samlede føring i USF2000-serien, da løb 10, 11 og 12 blev afviklet på Mid-Ohio Sports Car Course i weekenden den 11.–13. september.

Efter tre hårde løb på Indianapolis Grand Prix Circuit ugen forinden, hvor Christian Rasmussen måtte nøjes med en 6.-, 5.- og 21.-plads, kom de nærmeste modstandere lidt tættere på den hurtige dansker, der ellers med seks sejre i de første seks løb havde startet sæsonen som lyn og torden.

Ud over træning blev der fredag den 11. september kørt to kvalifikationsløb, som skulle fastslå startrækkefølgen i seriens 10. og 11. løb, der skulle køres dagen efter.

I kvalifikationen til løb 10 levede Christian Rasmussen helt op til forventningerne. Han satte bedste tid – tæt forfulgt af den kun 16-årige Reece- Gold, der kun var 0,0368 sek. langsommere. En af de øvrige racerkørere, der kæmper med i topstriden, Eduardo Barrichello, havde tekniske problemer og skulle derfor starte fra bagerste position.

Det gik dog knap så godt for Christian Rasmussen i kvalifikationen til løb 11. Rasmussen var blot 0,4281 sek. langsommere, end første kvalifikationsløb, men det var nok til at sende ham ned på en startplads som nummer seks. Hurtigste kvalifikationstid fik Reece Gold. Eduardo Barrichello havde igen fået gang i bilen og var nu næsthurtigst.

Starten på weekendens løb to. Christian Rasmussen ses forrest i bil nr. 1.

Flere uheld

Ved USF2000-seriens 10. runde, der blev kørt dagen efter kvalifikationen, lavede Christian Rasmussen en perfekt start fra sin plads forrest i feltet. Han trak fra Reece Gold, der også måtte se sig overhalet af holdkammeraten Michael d’Orlando i fjerde sving.

På banens svære 11. sving havde Rasmussen for megen fart på. Han mistede herredømmet over bilen – kom ud i græsset og skred direkte ind i dækvæggen. Det lykkedes dog for danskeren at få gang i bilen og komme tilbage i løbet.

Det lykkedes imidlertid ikke for Gold at komme forbi sin holdkammerat, så Michael d’Orlando kunne efter løbets 20 omgange køre først over målstregen. Gold fik 25 point for sin 2.-plads. Nummer tre i løbet blev Christian Rasmussens holdkammerat i Jay Howard Driver Development-holdet, Nolan Siegel.

Med en 14.-plads lykkedes det for Christian Rasmussen at begrænse sit pointtab. Dog tabte han også terræn til Barrichello, der havde kørt sig op på en flot 10.-plads fra sin startplacering bagerst i feltet.

Det skulle ikke blive bedre for Christian Rasmussen i seriens 11. løb.

Reece Gold kom bedst fra start fra sin poleposition efterfulgt af Barrichello og Cameron Shields, der startede som nummer tre.

Christian Rasmussen lavede også en god start og vandt et par pladser. Men lykken varede kort for den hurtige dansker. På anden omgang fik han hjulkontakt med en modstander, hvilket gav Rasmussen en punktering.

Alligevel kom han tilbage i løbet – dog to omgange bag de øvrige konkurrenter. I sin jagt på det øvrige biler lykkedes det Christian Rasmussen at sætte hurtigste omgangstid, og han kunne dermed se frem til at starte forrest i søndagens løb 12.

Gold holdt fast i føringen og kom på podiet for ottende gang i sæsonen. På de følgende pladser kom Eduardo Barrichello og Cameron Shields.

Reece Gold åndende med denne sejr Christian Rasmussen i nakken – han var nu kun tre point efter danskeren i det samlede mesterskab.

Christian Rasmussen var hurtigst i kvalifikationen til løb to.

Tilbage øverst

Da søndagens løb blev sat i gang, var banen stadig fugtig efter en kraftig regnbyge.

Christian Rasmussen startede forsigtigt fra sin plads forrest i feltet. Simon Sikes, der startede som nummer to, udnyttede Rasmussens forsigtighed og kørte forbi danskeren.

Christian Rasmussen kom under pres fra Reece Gold, der efter en god start havde bragt sig fra startposition nummer seks op på en 3.-plads, og fra Michael d’Orlando, der med en lignende start havde bragt sig fra en 7.- til en 4.-plads.

Efterhånden som banen tørrede op, fik Christian Rasmussen bedre og bedre tider. På sjette omgang gled han forbi Sikes og tog 1.-pladsen tilbage. Og lige bag de to kæmpede Gold og d’Orlando hårdt om placeringerne.

En periode med gult flag og safetycar samlede feltet. Da løbet atter blev sat i gang, var det d’Orlando, der kom hurtigst fra start. Han overhalede Sikes og havde nu Rasmussen i sigtekornet.

Halvvejs igennem løbet satte d’Orlando angrebet ind på Dragør-køreren, og det lykkedes for ham at komme forbi danskeren.

Langsomt trak d’Orlando væk fra Rasmussen – lige indtil han fem omgange senere laver en bremsefejl, der åbnede en dør for Christian Rasmussen, som gled forbi og generobrede 1.-pladsen.

Resten af løbet kæmpede de to forreste. På skift satte de hurtigste tider. I sidste ende blev det dog Rasmussen, der var hurtigst. Han vandt løbet, satte hurtigste tid og optjente et bonuspoint. 2,2626 sek. efter danskeren kørte d’Orlando over målstregen.

Det lykkedes Gold at overhale Sikes og inkassere 22 point for 3.-pladsen.

Eduardo Barrichello sluttede som nummer syv.

»Puha, sikke en rutsjebanetur i denne weekend,« lød det fra Christian Rasmussen efter løbet.

Han mener, at han har lært vigtige ting i løbet af weekenden.

»Uanset hvad, så er et motorløb ikke vundet ved at komme først gennem sving et. Det er vundet ved at køre med hovedet. Succesen gav mig vinger, og da det så begyndte at gå lidt den forkerte vej, pressede jeg for meget på og glemte at køre med tålmodighed og overblik,« fortæller Christian Rasmussen.

Christian Rasmussen vidste, at han havde både bil og det, der skulle til – selvom han måtte en tur ned på 2.-pladsen bag d’Orlando i det sidste løb.

Efter en fantastisk 2020-sæson, der sluttede med et samlet mesterskab i den amerikanske USF2000-serie, er den unge, lokale racerkører Christian Rasmussen tilbage på asfalten.

Belønningen for sidste års sejr var et legat til en sæson i Indy Pro2000-serien, som er serien over USF2000. I Indy Pro2000 er hastighederne steget 20 km/t. – og bilernes topfart er nu 260 km/t.

Igen kører Christian Rasmussen på Jay Howard Driver Development-holdet (JHDD), hvor han har haft så stor succes de seneste sæsoner, og ambitionerne er igen store.

»Målet er helt klart at vinde. Efter sejren i sidste sæson har jeg fået mere blod på tanden, og min drøm om IndyCar er bestemt ikke blevet mindre. Jeg glæder mig og er rigtig fortrøstningsfuld i forhold til at skulle køre Indy Pro 2000,« fortæller Christian Rasmussen.

Christian Rasmussen ser det som en fordel, at han fortsætter på JHDD-holdet.

»Jeg har forlænget min aftale med JHDD og har dermed ikke skullet bruge kræfter og energi på at vænne mig til nye mennesker og et nyt setup. Det betyder også, at jeg udelukkende har kunnet fokusere på mig selv og bilen, hvilket har givet tryghed i forberedelserne til sæsonen. Det bliver en god sæson,« oplyser han.

Barber Motorsports Park

Efter en kort sæsonopstart blev de to første løb i Indy Pro2000-serien kørt på -Barber Motorsports Park i Birmingham, Alabama, lørdag den 17. og søndag den 18. april.

Ved testen ugen forinden var Christian Rassmussens nye bil næsthurtigst, så inden løbet på Barber Motorsports Park var han fortrøstningsfuld forud for sæsonen.

»Jeg føler mig godt tilpas i sædet og føler, at både bilen, teamet og jeg selv er klar. Vi har en god idé om, at vi har en god fart,« lød det fra Christian Rasmussen.

Og det skulle vise sig, at der var fart på alle biler. Ved kvalifikationen på Barber Motorsports Park fredag den 16. april lykkedes det Braden Eves, der blev USF2000-mesteren i 2019, med tiden 1:16,1542 at slå Parker Thompsons kvalifikationsrekord fra 2018, der lød på tiden 1:16,2968.

På trods af problemer med bilen kvalificerede Christian Rasmussen sig som nummer seks i tiden 1:16,5905 – knap et halvt sekund efter Braden Eves. Bemærkelsesværdigt nok var der blot 0,7189 sekunder imellem Eves og Enaam Ahmed, der blev nummer 14 i kvalifikationen.

Efter kvalifikationen fortalte Christian Rasmussen, at problemer med støddæmperne betød, at han måtte udgå halvvejs inde i kvalifikationen efter seks omgange.

Problemerne slog dog ikke Christian Rasmussen ud. Da der senere samme dag var kvalifikation til weekendens andet løb, holdt han samme høje hastighed. Hans bedste kvalifikationsomgang lød på tiden 1:16,527 – og da modstanderne ikke kunne holde samme fart i bilerne, var Christian Rasmussen denne gang hurtigst.

En anden gammel bekendt, new zealænderen Hunter McElrea, der i 2019 blev nummer to i USF2000-mesterskabet, var næsthurtigst og blot 0,1726 sekunder efter danskeren.

»Vi fik virkelig vist vores fart,« sagde Christian Rasmussen efter kvalifikationen, hvor han samtidigt gav udtryk for, at han måske kunne have været hurtigst i begge kvalifikationsløb, hvis ikke der havde være bilproblemer.

Ny banerekord

Braden Eves, der missede det meste af sidste sæson efter et alvorligt uheld på Indianapolis Grand Prix Circuit, satte sig tungt på løbet fra sin poleposition. Mens han forsøgte at undgå at slide unødigt på sine dæk, satte han farten forsigtigt op, og holdkammeraten Artem Petrov faldt længere og længere bagud.

Fra 6.-pladsen fik Christian Rasmussen en god start. Med overhalinger i de første par omgange kom dragørkøreren op på 4.-pladsen – men så ramte uheldet. En mindre kontakt gav en revne i hans ene dæk, og han var tvunget til at køre i pit for at få skaden udbedret.

Christian Rasmussen fik dog god fart i bilen igen, og på tredje sidste omgang satte han hurtigste omgang, hvilket giver et point i mesterskabsstriden – og tiden 1:16,8238 er ny banerekord.

De hurtige tider var dog ikke nok. Christian Rasmussen havde tabt for megen tid i pitten og sluttede på en 13.-plads.

Manuel Sulimani, der startede som nummer fire, fik i begyndelsen af løbet overhalet McElrea, der startede på 3.-pladsen, men det lykkedes aldrig Sulimani at få lagt pres på Petrov, der kørte over stregen som nummer to.

Sulimani kørte i mål som nummer tre, men blev senere diskvalificeret efter den tekniske inspektion af bilen efter løbet.

Endnu et gammelt bekendtskab, Reece Gold, der blev to’er efter Christian Rasmussen sidste år, kørte et flot løb. Fra en startplacering som nummer syv sluttede han efter Sulimanis diskvalificering på podiet som nummer tre, som bedste debutant i serien.

Cameron Shields blev nummer fire, mens Enaad Ahmed og Hunter McElrea kom

på henholdsvis 5.- og 6.-pladsen.

Fejl koster sejr

Christian Rasmussen tog fra løbets begyndelse føringen i weekendens andet løb.

Hunter McElrea forsøgte fra sin andenplads at følge danskeren, der igen havde god fart i bilen.

Efter 11 omgange, hvor Christian Rasmussen gradvis øgede farten, var der cirka to sekunder ned til McElrea – og denne tendens fortsatte.

Rasmussen havde seks sekunder ned til McElrea, da danskeren på 23. omgang begik en ukarakteristisk kørefejl. I femte sving kom bilen for langt ud over kantstenen, og Christian Rasmussens bil gik i spind. Det lykkedes ham at få kontrollen over bilen – hårdt presset – men han kom på ret kurs foran McElrea. Løbskommissærerne idømte dog Christian Rasmussen en femsekundersstraf for de manøvrer, han havde foretaget sig for at forsvare sin 1.-plads i forbindelse med kørefejlen.

Christian Rasmussen satte, i håbet om stadig at kunne vinde løbet, for alvor farten op for at øge forspringet til McElrea. Og på 28. omgang slog han i tiden 1:16,6098 sin egen banerekord fra dagen før.

De efterfølgende omgange kunne han dog ikke holde helt samme fart. Christian Rasmussen kørte forbi det ternede flag 3,6 sekunder før McElrea – og de fem sekunder i fra tidsstraffen betød, at Hunter McElrea vandt løbet – og Christian Rasmussen måtte nøjes med 2.-pladsen 1,41 sekunder efter new zealænderen.

Efter løbet var Christian Rasmussen ikke tilfreds med tidsstraffen.

»Jeg så Hunter (McElrea, red.) komme, og jeg gik på indersiden, som man bør gøre, når man forsvarer sig – han gik på ydersiden. Jeg holdt min linje og føler ikke, at jeg blokerede for en overhaling,« sagde han efter løbet.

»Jeg bliver nødt til at se videooptagelserne, men jeg følte, at jeg overholdt reglerne i situationen. Lige nu synes jeg ikke, at det er fair. Jeg føler, at jeg fortjente sejren,« fortsatte en skuffet Christian Rasmussen.

Artem Petrov kom på 3.-pladsen og fik dermed sin anden podieplads, mens vinderen af første løb, Braden Eves, blev nummer fire.

TM