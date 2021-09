Nyt fra Dragør Boldklub:

Remis i lokalopgør

Kastrup BK–Dragør BK 1–1

Lokalopgørene imellem Kastrup BK og Dragør Boldklub (DB) har altid været kampe med tænding. Og lørdag den 28. august, hvor de to hold igen stod over for hinanden i københavnsserien, var ingen undtagelse – lige fra det øjeblik dommer fløjtede kampen i gang, var der gang i den. Desværre drillede vejret – og »kun« omkring 100 fans var mødt frem til opgøret.

Kastrup, som vandt deres første kamp over Sundby BK, kom hurtigt frem til DB’s mål.

Første Kastrup-hjørnespark blev sparket langt, og den efterfølgende afslutning ramte sidenettet.

DB var presset det meste af første halvleg. DB gjorde det heller ikke nemt for sig selv, da dommeren gav gult kort – først til Adrian Lillegaard og blot otte minutter senere til Jonathan Bligaard. DB var to mand i undertal i cirka 18 min., men de overlevede undertalssituationen, da Kastrup manglede evnen til at udnytte fordelen.

DB erstattede Adrian Lillegaard med debuttanten Rasmus Jensen, på højre back-pladsen, da udvisningstiden udløb.

I kampens 24. min. kom DB helt frem i Kastrups målfelt. Patrick Sandby afsluttede fra kanten af feltet, og bolden blev dirigeret videre til et DB-hjørnespark. Hjørnesparket blev sendt ind til Frederik Glendorf, som driblede ind i straffesparksfeltet, men afslutningen gik diagonalt forbi mål.

Fem min. efter var Glendorf igen på spil. Han falder i feltet – ingen straffespark.

Kort efter var Sandby igen tæt på, men afslutningen gik forbi mål.

Derefter var det Kastrups tur til at se dommerens gule kort. En Kastrup-spiller nærmest omklamrede Sandby og forhindrede ham i at nå bolden.

Kastrup kom foran 1–0 efter cirka 40 min. DB’s anfører Jacob Holmegaard mistede bolden på egen banehalvdel og blev samtidigt skubbet omkuld, men dommeren undlod at fløjte. Kastrup var ikke sene til at udnytte chancen og fik scoret uden chance for Mads Glæsner i DB-målet.

Minuttet efter havde DB ikke mindre end tre chancer for udligning. Først skød Glendorf forbi, kort efter fik Glendorf endnu en mulighed, som gik til DB-hjørne. DB’s Anders Zachariassen afsluttede resolut hjørnesparksindlægget – men desværre gik bolden også her forbi målet.

Første halvleg var en intens omgang, hvor Kastrup havde bolden meget, og hvor DB’s spillere manglede »ild i øjnene«, som træner Claus Oemig udtrykte det efter kampen.

DB kom ud til anden halvleg med et »lille blus i øjnene« – men ild var der ikke. Dog blev der kæmpet endnu mere om hver bold.

Kristoffer Enoch kom på banen fra anden halvlegs start, i stedet for Mathias Rahbek.

Efter 52 min. brød DB endelig igennem Kastrup-forsvaret, og Patrick Sandby fik scoret. Men ... linjevogteren i DB’s højreside annullerede målet for offside – en kendelse, DB-spillerne og ikke mindst trænerbænken var temmelig oprørte. Det så da også ud som om, en Kastrup-spiller ophævede offsiden med sin placering på målstregen.

DB’s udligning kom dog kort tid efter via et mål af indskiftede Kristoffer Enoch, blot to min. senere. Anders Zachariassen stod for oplægget. En stor forløsning bredte sig til hele holdet, som derefter fik tro på sejr.

DB havde efter scoringen mest kontrol over spillet. Det virkede som om, Kastrup-spillernes kræfter på den regntunge bane var sluppet op.

DB indskiftede Jonas Pedersen efter 74 min., som erstatning for Sebastian Sisso Christensen, og kort efter kom Adrian Lillegaard tilbage på banen i stedet for Zachariassen.

Kampen sluttede med vedvarende spil mod Kastrup-målet – men ind ville bolden ikke.

DB fik flere offsidekendelser mod sig. Om det var dommerne, der for en sikkerheds skyld dømte offside, eller om det var DB-spillere der satsede for meget, må stå hen i det uvisse.

Kampen endte 1–1, og det kan begge hold være tilfredse med.

Udvalgte kampe fra ugen

Husums kamp mod FC Udfordringen i torsdags blev ikke afviklet (FC Udfordringen blev taberdømt uden kamp). Det var en ren foræring til Husum, der kunne sætte tre gratis point ind på kontoen.

Bispebjerg spillede uafgjort mod Sundby. Kampen sluttede 2–2. NB Bornholm tabte 0–3 til FB, Vigerslev vandt 2–0 over HB, og BK Skjold slog FA 2000 med 5–1.

HR