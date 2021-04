Restaurationsliv under corona

Restauranterne må snart igen åbne – først for udendørs servering, senere også indenfor – og de glæder sig til at tage imod gæster igen. Men det er ikke let at planlægge med uvished om restriktioner – og den lange nedlukning har været alt andet end en ferie, fortæller fire af Dragørs restauranter til Dragør Nyt

Af Birgit Buddegård

Dragør Strandhotel, Restaurant Beghuset, Café Espersen og RE Cucina har på grund af coronarestriktionerne været lukket siden først i december. Det er den anden nedlukning inden for ét år, der har ramt restaurationslivet – og dermed også den anden påske, de ikke har kunnet byde gæster indenfor.

Men nu er der lys forude – fra den 21. april tillades udendørs servering, og fra den 6. maj må restauranterne byde gæsterne indenfor. Hvis altså alt går efter genåbningsplanen.

I alle tilfælde skal gæsterne vise coronapas, samtidig med der givet også vil være andre restriktioner – de kendes dog ikke endnu, og det forlyder, at de tidligst offentliggøres den 14. april, hvilket kun giver en lille uge til at forberede åbningen af udendørsserveringer.

Dragør Nyt har mødt restauratørerne til en snak om nedlukning og genåbning – restriktioner og usikkerhed – og ikke mindst om at glæde sig til igen at kunne sige velkommen til gæster.

Ikke takeaway

Normalt ville de travle restauratører slet ikke have tid til at mødes en formiddag, men under nedlukningen har de benyttet sig af lejligheden til at mødes og udveksle erfaringer – og Dragør Nyt er inviteret med denne onsdag formiddag, hvor Philip Helgstrand, Dragør Strandhotel, byder på kaffe og danskvand – afstand og sprit. Rundt om bordet sidder Charlotte og Kim Gravenhorst, Restaurant Beghuset, Brian Espersen fra Café Espersen og Malik Helal fra RE Cucina.

Fælles for de fire restauranter er, at de har været totalt nedlukkede – og altså ikke har lavet takeaway.

Hvorfor de ikke har gjort det, har en del spurgt om, men det ville ganske enkelt ikke kunne betale sig. Den mad, de fire restauranter serverer, egner sig ikke umiddelbart til takeaway, og de ville i øvrigt også miste støtte fra hjælpepakkerne, hvis de kaldte personale på arbejde.

Og det kan ikke nytte noget, alle laver det samme – så meget takeaway er der ikke basis for i Dragør – og alle skal helst være her efter corona, lyder det samstemmende fra restauratørerne.

Beholdt fast personale

Alle har de genereret gæld under nedlukningen, for selvom det ofte forlyder, at hjælpepakkerne dækker omkostningerne med 100 procent, er det ikke tilfældet. Lønkompensationen dækker i praksis omkring 70–80 procent af den rå løn, da pension, feriepenge, atp m.v. ikke dækkes.

Så Kim Gravenhorst fortæller, at de selv betaler cirka 30 procent af omkostningerne ud af en omsætning på et stort rundt nul. Hvorfor ingen af restauratørerne selv har fået løn under nedlukningen.

Kim Gravenhorst kalder det enormt frustrerende, at myndighederne giver udtryk for at støtte 100 procent, mens virkeligheden er en anden. Det er et stort problem – og alle fem restauratører er enige om, at de ikke føler sig respekteret som erhverv. Også de sene udmeldinger om restriktioner, er et stort problem – for eksempel oplevede Restaurant Beghuset, at de før nedlukningen skulle have afholdt et bryllup for 77 personer, men dagen før blev forsamlingsforbuddet ændret, så de kun måtte være 50, og festen blev derfor aflyst. Maden var naturligvis indkøbt.

Alle har naturligvis stor forståelse for nødvendigheden af at holde virus i skak, men ikke at kende til tidsperspektivet og reglerne bare lidt i forvejen skaber store frustrationer – i høj grad også for gæsterne.

Alle fire restauranter har beholdt deres faste medarbejdere – de er glade for dem og vil gerne holde hånden under dem og håber snart at kunne se dem igen, men har en lille frygt for, at medarbejderne under hjemsendelsen har fundet ud af, det er rart ikke at arbejde aftener og weekender.

Under åben himmel

Fra den 21. april må caféer og restauranter åbne for udendørs servering – men ud over at gæsterne skal fremvise coronapas, er andre restriktioner såsom antal gæster og afstandskrav endnu ikke offentliggjort.

Philip Helgstrand fortæller, at Dragør Strandhotel åbner sin udendørs servering den 21. april, mens Brian Espersen oplyser, at Café Espersen først åbner udendørs den 29. april – dog kun for frokost.

Vejret kommer til at spille en stor rolle i den udendørs åbning – indtil nu har april jo vist sig fra sin kolde side, så det er et spørgsmål, om der er gæster, der vil sidde ude. Og hvad stiller man op, hvis det begynder at regne eller hagle, netop som maden er serveret – restauranterne må jo ikke tage gæsterne inden for.

Og når folk sætter sig på en udendørs servering, er det jo ofte en impulsiv handling – men når man så lige skal have en coronatest først, opgiver folk måske.

Blandt restauratørerne lurer også en lille frygt for, at nogle gæster bliver sure, hvis man må afvise på grund af manglende coronapas – men det er jo et myndighedskrav, og restauranterne får store bøder, hvis de lukker gæster ind uden.