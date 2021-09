Revyen satser på unge skuespillertalenter

Når Dragør Revyen spiller i november måned, er det med fire unge skuespillertalenter på scenen, nemlig Katja Larsen, Emilie Bjørn Kilting, Mathias Andersen og Daniel Spenner, der alle har det til fælles, at de elsker revygenren.

»Jeg elsker at få folk til at grine. Jeg var inde at se Dragør Revyen i 2019 og tænkte, at det ville jeg også gerne prøve at være med i,« fortæller Mathias Andersen, der med sine 35 år er gruppens alderspræsident.

For Daniel Spenner, 24 år, er hans medvirken i Dragør Revyen en drøm, der går i opfyldelse. »Jeg har været stor fan af Ørkenens sønner og Cirkusrevyen, siden jeg var barn. Jeg har ikke lavet noget under revy-genren siden gymnasiet, så nu skal drømmen prøves af,« siger han.

24-årige Katja Larsen supplerer: »Jeg har gået på Teaterhøjskole og fandt ud af, at jeg kan lide at være sjov. I 2020 lavede jeg Studenterrevyen, og nu er jeg klar til at indtage Dragør Revyen.«

Erfaring bag scenen

Emilie Bjørn Kilting er den eneste af skuespillerne, der har været med i Dragør Revyen før. I 2019 var hun en del af skuespillerholdet, og det var en fantastisk oplevelse, forklarer hun. »Det var en stor oplevelse at være med sidst. Jeg lærte meget om mig selv, og om hvad jeg kan. Jeg kunne ikke lade være med at melde mig til igen,« lyder det fra Emilie Bjørn Kilting.

Bag scenen står desuden den 31-årige Thomas Findval Sølvskov, som er uddannet skuespiller og for andet år i træk fungerer som Dragør Revyens instruktør. Han har tidligere spillet med i Dragør Revyen og har derfor efterhånden en stor erfaring med revyen. Det samme har kapelmester Jens Trygve Dreijer, som også før har fungeret som kapelmester for revyen.

Dragør Revyen har premiere fredag den 5. november og spiller til og med lørdag den 27. november.