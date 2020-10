Nyt fra VSK Dragør:

Sæsonens første sejr

VSK Dragørs 1.-hold har den forgangne uge været på banen to gange.

Første opgør fandt sted tirsdag den 6. oktober – en udsat kamp imod Kifa 1, som blev i Grøndals Multi-center, og ligesom den forgående kamp mod Haslev, endte den med et nederlag.

Brian Kisum var første spiller på banen for Kifa 1. Han mødte Allan Mogensen. De to spiller gav hinanden en god kamp, der dog endte med, at Brian Kisum med keglerne 929–900 kunne trække sig sejrrigt ud.

Linda Holst Bille fik 113 kegler, inden hun blev skiftet med Louise Irene Jørgensen. Tilsammen fik de to 870 kegler. VSK 1-spilleren Lene Petersen gjorde det godt sikrede sig med 893 kegler to point til VSK 1.

Hjemmeholdets Michael Kreutzfeldt vandt sikkert over Per Christensen med 901 kegler mod 878 kegler.

Birgitte Kreutzfeldt vandt i et lidt tættere opgør over VSK 1’s Jørgen Risnæs – keglerne lød her på 897–881.

Kifa 1 vandt kampen med 8–2, og keglerne blev 3.597–3.552.

Hjemmebanesejr

Lørdag den 10. oktober spillede 1.-holdet på hjemmebane – modstanderne, der havde taget turen til Hollænderhallen, var RKK 3 fra Roskilde.

Hjemmeholdets Lene Petersen mødte i første opgør Jane Hemmingsen. Og det gik rigtigt godt for Lene Petersen. Hun vandt med 863 mod 811 kegler.

I næste opgør gik det mindre godt for VSK 1-spilleren Jørgen Risnæs. Han mødte Lone Brandt Hansen, der vandt med 842 kegler mod Jørgen Risnæs’ 835 kegler.

Også Per Christensen tabte. Han fik 833 kegler, mens RKK 3’s Natasha Hemmingsen fik 839 kegler.

Allan Mogensen var igen bedste spiller for VSK 1. Med 871 kegler slog han Kim Brandt Hansen, der fik 817 kegler.

1.-holdet vandt deres første kamp i sæsonen med 6–4. Keglescoren blev 3.402–3.309.

VSK 1’s sejr bringer dem op på en delt 4.-plads i ligaen – a point med RKK 2.

VSK 2 har endnu ikke taget hul på sæsonen og ligger derfor helt i bunden af ligaen.