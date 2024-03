Sæsonstart med stil i Dragør Havnegalleri

2. påskedag – mandag den 1. april – bliver en særlig dag for kunstinteresserede i Dragør. Dragør Havnegalleri slår nemlig dørene op for sæsonen med en stor fernisering fra kl. 15–18.

Denne begivenhed markerer startskuddet for en fællesudstilling, hvor ikke mindre end 22 talentfulde kunstnere, der i løbet af sæsonen udstiller i Dragør Havnegalleri, hver vil præsentere deres unikke værk.

Blandt de udstillende kunstnere finder man mange navne, som tidligere har udstillet i det charmerende lille galleri på havnefronten. De vil sammen med deres kollegaer berige de besøgende med et indblik i samtidens kunstscene.

Udstillingen, som varer til den 11. april, viser eksempler på, hvad man kan opleve på Dragør Havnegalleri frem til efteråret.

Galleriet, der ligger centralt i Dragørs gamle bydel på Strandlinien 17 lige ved Dragør Havn, inviterer alle kunstelskere og nysgerrige sjæle til at deltage i sæsonåbningen. Det er en oplagt mulighed for at nyde kunsten og møde nogle af kunstnerne.

Med åbningstider fra kl. 13–18 dagligt i udstillingsperioden er der rig mulighed for at lade sig inspirere af kunstværkerne i galleriets afslappede atmosfære.

TM