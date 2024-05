Nyt fra Dragør Sejlklub:

Saltholm Rundt

På lørdag, den 1. juni, kl. 10 byder Dragør Sejlklub i samarbejde med Café Dragør Sejlklub igen velkommen til den traditionsrige kapsejlads Dragør 2star Saltholm Rundt.

Der sejles i to klasser: 2star Racing – for både med gyldigt DH-målerbrev og Cruising (uden krav eller begrænsninger til antal af gaster) – for både med og uden målerbrev.

Løbsinddelingen afgøres af bådenes måltal.

Der er skippermøde kl. 9 på Nordre Mole foran Dragør Sejlklubs klubhus på Strandlinien 1, og den samlede start går kl. 10 ud for Dragør Havn.

Dommeren afgør på dagen retningen for sejladsen, som efterfølgende afsluttes med præmieuddeling, øl og snacks på molen ved klubhuset.