Samo Rens flytter fra Kirkevej

Lidl er ved at forberede byggeriet af et nyt supermarked, og som den sidste forretning er Samo Rens nu også flyttet ud. Dragør Nyt har mødt indehaveren, Saleem Raza, til en snak om både tiden i Dragør og fremtiden på Englandsvej, hvor han har overtaget renseriet RC Rens

Af Birgit Buddegård

Det er en æra, der er slut med Samo Rens’ flytning – men det er tillige et livsværk, som Saleem Raza siger farvel til, og han lægger ikke skjul på, at han er meget ked af det.

Dragør Nyt møder ham og hans datter, Minaal Saleem i de nu helt rungende tomme lokaler, hvor både butik og renseri har holdt til i mange år.

Saleem Raza fortæller, at han overtog renseriet i 1997, og han ville meget gerne være blevet pensionist her i Dragør. Han har da også søgt med lys og lygte efter nye lokaler til renseriet her, men det har ikke vist sig muligt. Der, hvor der tidligere lå vaskeri og renseri i Nyby, er der forurening, så det var ikke muligt at rykke ind der.

»Den nemmeste løsning var så Englandsvej,« siger han og håber, han også der vil se nogle af sine kunder fra Dragør.

Han har i alle årene renset alt fra uniformer for lufthavnsfolk til brudekjoler og selskabstøj. Og naturligvis alt det midt imellem af dagligdagstøj – og også vask har han taget sig af, for eksempel skjorter og duge.

Ingen forurening på Kirkevej

Saleem Raza fortæller, at alt, hvad han har anvendt i renseriet – og vil anvende på Englandsvej – er fra godkendte firmaer, og der er i øvrigt mange regler, der skal overholdes. Hvert år skal der udarbejdes en rapport, der skal godkendes af myndighederne – og der er derfor ingen forurening af omgivelserne fra forretningen på Kirkevej.

Pr. 1. september rykkede han ind i lokalerne på Englandsvej, hvor der i mange år har ligget et renseri under navnet RC Rens. Her vil datteren indimellem hjælpe ham. Og de fortæller samstemmende, at navnet Samo Rens vil leve videre her.

Trist, men taknemmelig for gode år

Saleem Raza konstaterer, at han har brugt de sidste 23 år af sit liv på at skabe den forretning, han nu er nødt til at sige farvel til.

»Det, der ærgrer mig mest ved flytningen, er ikke kun, at jeg har mistet mit livsværk, men også at jeg bliver nødt til at give slip på et sted, der betyder så meget for mig, og hvor jeg har fået skabt så mange værdifulde minder,« siger Saleem Raza og fortsætter:

»De sidste 23 år af mit liv har uden tvivl været de allerbedste af mit liv. Folk her i Dragør er bare så flinke og imødekommende. Jeg bliver altid mødt af varme smil og håbefulde sind. Og det er alt sammen med til at skabe den enormt gode stemning, der er her i området, som jeg kommer til at savne.«

Saleem Raza konstaterer, at kulturen og miljøet blandt de beboere i Dragør altid har været en grundlæggende motivation for ham og givet ham lyst til at tage på arbejde hver dag.

De venlige smil, han har mødt dagligt, er noget, han altid har sat stor pris på, og som han gerne vil udtrykke sin taknemmelighed for.

»Det gør meget ondt at flytte herfra – både fordi jeg mister min forretning, som jeg har brugt halvdelen af mit liv på at skabe, men også fordi jeg kommer til at savne de fantastiske kunder, jeg har haft her, og som altid har været med til at gøre min dag endnu bedre,« lyder det fra Saleem Raza. Han udtrykker derfor håb om at kunne byde alle sine tidligere kunder fra Dragør såvel som nye ansigter hjertelig velkommen i Samo Rens på Englandsvej.