Sekskantens endeligt

Den gamle, særlige bygning, der har huset pølseboden Sekskanten, på hjørnet mellem Kongevejen og Vestgrønningen blev tirsdag i sidste uge revet ned.

Den seneste lejer opsagde i efteråret lejemålet med kort varsel, da bygningen var i så dårlig stand, at man ikke kunne drive forretning fra stedet.

Dragør Kommunes forvaltning vurderer, at Sekskantens stand var så dårlig, at det ikke kunne betale sig at udføre reparationer på den.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget vedtog derfor den 8. november, at bygningen skulle nedrives.

Det er endnu ikke besluttet, om bygningen skal genopføres, eller om der skal foretages noget helt andet på den lille plads.

TM