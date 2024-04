Selvbetjent biblioteksbesøg

Dragør Bibliotek ønsker ved hjælp af elektronisk dørlås at øge fleksibiliteten

I en tid, hvor digitaliseringen åbner nye døre – bogstaveligt talt – står Dragør Bibliotek over for en potentiel ændring i adgangsforholdene.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget satte på deres møde i marts fokus på, hvordan teknologi kan gøre biblioteket mere tilgængeligt for byens borgere – også uden for den traditionelle åbningstid.

Dragør Bibliotek har allerede erfaring med en selvbetjent løsning fra den nedlagte filial i Hollænderhallen.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev på deres møde præsenteret for to forskellige løsningsmodeller.

Selvbetjeningsløsninger

Model A udgør en omfattende løsning, der tilgodeser borgerne med adgang til alle bibliotekets faciliteter udenfor den normale åbningstid. Løsningen her inkluderer udlån og aflevering af materialer, adgang til pc-arbejdspladser og anvendelse af bibliotekets læseområder.

Forvaltningen fremhæver denne model for sin evne til at maksimere bibliotekets tilgængelighed og for at understøtte visionen om et mere åbent og indbydende bibliotek, som kan bruges af borgerne på fleksible tidspunkter.

Omkostningerne ved model A varierer mellem 320.000 og 383.000 kr., afhængigt af leverandør. Budgettet dækker alt fra installation af højttalere og kameraer til de nødvendige dørlåse.

Model B tilbyder en mere begrænset adgang, hvor borgerne kan hente og aflevere materialer i bibliotekets indgangsområde. Vælges denne løsning skal der flyttes rundt på selve indretningen, mens funktionaliteten i biblioteksrummene også skal ændres.

Med en pris mellem 210.000 kr. og 280.000 kr. er denne løsning umiddelbart billigere – men en del af de krævede ændringer i indretningen af biblioteket er ikke regnet med i tilbuddene.

Begge forslag indebærer en øget mængde af materialehåndtering og potentielle ekstraomkostninger til personale for at imødekomme den forventede stigning i biblioteksbrugen.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet at udsætte den endelige afgørelse til deres møde i maj måned.

TM