Service og synlighed

Her understreger han vigtigheden af »ordentlighed«, hvilket for ham betyder organisering og ryddelighed, men stadig med en fornemmelse af en aktiv havn: »Ordentlighed betyder ikke, at der skal være fuldstændigt clean over det hele. Ordentlighed betyder eksempelvis, at vi stiller stativerne i ét område, når vi er færdige med at bruge dem,« forklarer han.

Respekt for historien

Havnens organisation er flad – med syv ansatte, som havnefogeden ser som en uvurderlig ressource. Eksempelvis har havnen sin egen tømrer, som i årets løb kan varetage rigtig meget af den løbende vedligeholdelse. Det holder omkostningerne nede og standen oppe.

Respekten for den lokale kultur og historie er dybt forankret i Finn Frigast Larsen, og han ønsker, at dette aspekt skal bevares i havnens udvikling. Dette afspejles i flere igangværende projekter, der blandt andet tæller renovering af havnens bolværk. Her skal der ikke bruges trykimprægneret træ, men der skal renoveres skånsomt, så det passer med de eksisterende omgivelser.

Den nye havnefoged vil selvfølgelig forny havnen, så den følger med tiden, men man skal finde balancen mellem fortidens æstetik og nutidens bekvemmeligheder. Han ved, at Dragør har noget helt unikt i de ældre fiskebådsejere, som der skal værnes om, samtidigt med at der kommer større og mere fancy anløb i havnen.

En af de fremtidige udfordringer, han nævner, er det voksende behov for elektrisk kapacitet. Med øget anvendelse af elektriske både og køretøjer på land er det nødvendigt at tænke over infrastrukturens kapacitet for opladning.

Også håndteringen af gæsternes affald giver nye og spændende udfordringer. Her skal man hele tiden være på forkant med, om man har de faciliteter, som er nødvendige for at håndtere affaldet fra både. Oven i det er der en overvejelse om at indføre faciliteter for autocampere, så havnen kan få endnu flere besøgende.

Hvordan problemerne bliver løst, og hvor projekterne ender, er alt for tidligt at sige endnu, men den nye havnefoged har blik for, at der skal findes løsninger for, at havnen kan fortsætte sin positive udvikling.

Mere end blot en havn

Dragør Havn modtager årligt omkring 7000 gæsteanløb – hovedsageligt i sommermånederne. Det er en stor opgave at forvalte så mange besøgende og samtidig sikre, at havnen forbliver et attraktivt sted for alle, der benytter den.

For Dragør Havn er mere end blot en havn; det er et samlingssted for forskellige interesser og grupperinger. Fra lokale borgere til turister, gæstesejlere, fastsejlere, erhvervsfolk og endda enkelte aktive fiskeskibe – hver gruppe har sine egne forventninger til havnen.

Og det er netop her, Finn Frigast Larsen træder personligt ind i den nye stilling. Som havnefoged er han således meget bevidst om mangfoldigheden og stræber efter at opfylde de forskellige behov.

Den nye havnefoged er klar til at dykke ned i det komplekse netværk af relationer, der udgør Dragør Havn, og han bringer en åbenhed og en vilje til samarbejde. Han elsker at arbejde med entusiastiske mennesker, der har følelserne med i det, de beskæftiger sig med.

Det mærkes tydeligt, at Finn Frigast Larsen er engageret i at fremme både lokal kultur og turisme i balance – en udfordring, han ser frem til at løfte i sin nye rolle som havnefoged.

Som han selv udtrykker det, er det vigtigt med en levende havn, hvor der er caféer, restauranter, røgeri og hele det miljø, som skal være i en havn. Men omvendt skal havnen være mere og andet end bare en kulisse for krydstogtsbussernes forhastede rundvisninger.

»Jeg vil enormt gerne have, at turisten går hjem og fortæller, at udover, at han var inde og se »The Very Little Mermaid«, så skal de sige: »... and then I went to Dragør«. For så kommer den næste og den næste igen.«

Og helt naturligt ser havnefogeden, med et langt liv tæt forbundet med vandets glæder, hellere, at turisterne kommer i båd, lægger til og tager del i havnens liv, end at de ser vores by gennem busrude og telelinse. Det er trods alt nyt i forhold til den Dragør Havn, Finn Frigast Larsen har kendt siden sin barndom.

Nyt er det også, hvordan han ankommer til havnen. For siden han overtog jobbet, så har han primært cyklet på arbejde.

»14,5 kilometer på en elcykel, det er jo pragtfuldt. Det tager ingen tid,« siger han med et smil. Og det viser nok meget godt den entusiasme, han er kommet ind i jobbet med. Også selvom hverken havn eller cykelstier har solskin året rundt.

HAS / RMP