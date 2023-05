Sidste forestilling i biografen

Søndag den 30. april markerede enden på en epoke, da Dragør Bio havde sin sidste forestilling – i denne omgang i hvert fald.

Den røde løber var rullet ud, og dannebrogsflag vajede foran biografen.

Dagens publikum gav samstemmende udtryk for sorg over, at biografen lukkede, og der var et udpræget oplevelse af usikkerhed og spænding omkring, hvad fremtiden måtte bringe i den gamle by.

Tirsdag aften – efter denne avis var gået i trykken – afholdt Dragør Borgerforening ekstraordinær generalforsamling med netop biografens fremtid som omdrejningspunkt.