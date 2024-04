Adam Seuba.

Singleudgivelse

Så er der igen kommet nyt fra den unge, fremadstormende Dragør-dreng Adam Seuba: Fredag den 12. april udgav han nemlig sin tredje single.

Nummeret på den nye single – Lucid Dreams – er en dybtfølt sang, der handler om hjertesorg og selvoprettelse. Den fortæller både historien om at være fastlåst i fortiden efter et brud og om nødvendigheden af at gendanne sig efter et forlist forhold.

Med sin sang vil Adam Seuba minde lytterne om vigtigheden af at finde glæde og opbygge sin egen identitet – uafhængigt af andre mennesker. Sangen er således en påmindelse om at søge styrke og lykke indefra, selv når man føler, at eksterne påvirkninger truer med at nedbryde en.

Lucid Dreams er produceret af Esben Dithmer og Nikolaj Andersen.

Siden forrige udgivelse har Adam Seuba i øvrigt også skrevet nummeret Nightwalker, som er blevet udgivet af TEN – en popsanger fra Bangkok, som på dagen for sit albums udgivelse fik en sensationel førsteplads på verdensranglisten over flest solgte albums på udgivelsesdagen.

Adam Seubas to første udgivelser som solist har samlet set 300.000 streams på musiktjenesten Spotify.

Den første udgivelse, nummeret High On You, der udkom i august 2023, er blevet streamet 170.000 gange, mens nummeret Gemini, der udkom tre måneder senere, i november 2023, allerede er blevet streamet 130.000 gange.

MS

Her kan man finde et link til Lucid Dreams på en række forskellige streamingtjenester.