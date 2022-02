Skolehaver

Nyt udeskoleprojekt spirer på Museum Amagers jord

Til foråret skal elever i indskolingen lære at passe deres egne skolehaver. Men først skal udeskolekoordinator Mathilde Brandstrup og teamet af udeskolevejledere fra hver skole lære, hvordan sådan et forløb strikkes sammen.

»Vi laver skolehaver, fordi vi synes, det er vigtigt og et ønske fra skolerne og fra lærerne,« siger Mathilde Brandstrup, der fortsætter med ordene: »Det har været manges drøm at få skolehaver, fordi eleverne kan få hænderne i jorden, og de kan se, at når de lægger et frø i jorden, så begynder det at spire, du skal passe på det, fjerne ukrudt, lade det vokse, du skal vande det, og du skal hele tiden sørge for, at denne her gulerod kan vokse i fred og ro, og så skal de jo se, at det her frø bliver til en gulerod, de kan spise.«

Deler erfaringer

Mandag den 7. februar fik udeskolevejlederne besøg af en repræsentant fra det Frederiksberg-baserede projekt Haver til Maver, der har en mission, om at alle børn skal have adgang til en skolehave, og derfor gerne deler de erfaringer, som de har samlet siden 2004.

Vejlederne fik inspiration til, hvad der fungerer godt, når de helt unge elever skal ud at have jord under neglene. Hvilke afgrøder egner sig? Hvad skal de unge lære? Hvordan kan man bygge sit eget fugleskræmsel? Og hvilke lege gør det endnu sjovere at arbejde med haverne?

(Artiklen fortsætter efter billedet.)