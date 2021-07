Skoleiværksætterkonkurrence

Iværksætteridéer atter på skoleskemaet i Dragør

I uge 38, i september måned, lyder startskuddet for de otte 6.-klasser, der i år skal deltage i Dragør Skoleiværksætter-konkurrence, der afvikles i tæt samarbejde med Dragør Rotary Klub. Sidste år var det Nordstrandskolen, der løb med pokalen, og det bliver spændende, hvem der kan løbe af sted med den denne gang, hvor temaet er valgt ud fra tanken om at sætte fantasien helt fri hos de unge.

I iværksætterkonkurrencen, der kickstartes med morgenmøder på henholdsvis Dragør Skole, Store Magleby Skole og Nordstrandskolen, skal skoleeleverne arbejde med designtænkningens fem faser: Definer, idé, inspiration, prototype og evaluer.

Uddelt i projektgrupper får elever igennem deltagelse i konkurrencen mulighed for at prøve kræfter – og fantasi – med de forskellige udfordringer og glæder ved at være iværksætteri – et område, der i høj grad kendetegner Dragør.

Finale

Når grupperne har brainstormet sig til en idé, får de hele uge 39 til at omsætte idéen til en prototype – som de siden som gruppe skal præsentere på deres respektive skole.

På en semifinale internt på skolerne udtages de otte bedste idéer, som derefter går videre til finalen, som vil finde sted fredag den 8. oktober på Dragør Skole.

Ved finalen, hvor samtlige otte 6.-klasser vil være til stede i aulaen på Dragør Skole, skal finalisterne i en venskabelig kappestrid, projekter og skoler imellem, overbevise et dommerpanel om, at deres idé er den bedste.

Når dommerpanelet, bestående af en lokal iværksætter, Dragør Rotary Klubs præsident samt Dragør Kommunes skolechef, er nået til enighed, vil Dragør Rotary Klub uddele Skolepokalen til den vindende skole og herefter pengepræmier til klassekassen til de tre bedste hold.

Projektet styres af Stine Kjærsbo Groth Irsdal fra Dragør Skole og Claus Arboe-Rasmussen, der er medlem af Dragør Rotary Klub.