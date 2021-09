Skoleiværksætterkonkurrence

Første del af konkurrencen er problemfasen, hvor eleverne skal gå på jagt efter problemer og udfordringer til deres projekter. Dernæst inddeles de i projektgrupper, som med en møde-leder begynder selve idé-fasen. Eleverne skal herefter udvikle en prototype og gennemtænke projektets bæredygtighed med henblik på økonomi, marketing og design, afsætningsmulighed og teknologi.

I år vil Dragør Rotary Klub, ud over den store hjælp eleverne får fra deres respektive lærere på skolerne, i projektperioden også forsøge at invitere eleverne til at inddrage den dataviden, der findes i klubben. Det sker ved at tillade projektgrupperne at stille skriftlige spørgsmål til de lokale »rotarianere« for derigennem at få råd og vejledning om iværksætterfasen.

Omkring den 1. oktober afholdes en semifinale på de tre skoler. Her fra går otte kandidater videre til finalen, som afvikles fredag den 8. oktober på Dragør Skole.

Ved finalen deltager ud over en lokal iværksætter Drag-ør Kommunes chef for Børn, Skole og Kultur, Rasmus Johnsen, samt Dragør Rotary Klubs præsident Susanne Lindø Grønbech i et dommerpanel, der skal bedømme de otte finalistgrupper.

Skoleprojektet styres i år af Stine Kjærsbo Groth Irsdal fra Dragør Skole og Claus Arboe-Rasmussen fra Dragør Rotary Klub.