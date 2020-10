Skoleiværksætterkonkurrence

Vinderen blev 6. C fra Nordstrandskolen

I mandags, den 5. oktober, blev vinderen af årets Dragør Rotary Klubs Skoleiværksætterkonkurrence, der for tredje år i træk forgik imellem de tre skoler i Dragør, fundet.

De otte 6.-klasser fordelt på Nordstrandskolen, Dragør Skole og St. Magleby Skole havde fundet otte finalister ud af cirka 30 iværksætterprojekter.

1.-præmien gik til 6. C fra Nordstrandskolen for projektet Safe Bike, som blev præsenteret af Julie Højrup, Andrea Rehfeld, Adam Younes, Hans Christian Glynstrup og Jacob Emil Engelhardt.

Idéen med Safe Bike bygger på, at mange cykler stjæles fra skolernes cykelparkeringspladser, og derfor skal der installeres en fast cykellås, som låses op via skoleelevens mobiltelefon og fingeraftryks-identifikation. Idéen vil også kunne bruges andre steder i samfundet. Hvis en tyv forsøger at stjæle cyklen, sendes der en alarm til elevens mobiltelefon.

Kedelige legepladser

2.-præmien gik til Manglende legeplads på Nord fra 6. D, også fra Nordstrandskolen. Idéen her er udsprunget af elevernes utilfredshed med de »kedelige« legepladser. Projektet, der var lavet af Caroline Møller, Silja Bech, Nico Majgren, Anton Hansen og August Mærsk, skal lidt provokatorisk finansieres via forældreabonnementer.

Elevholdet havde regnet ud, at man over to år med 150 kr. i abonnement kunne indsamle cirka 200.000 kr. til kreative idéer, der kunne skabe nyt liv i skolegårdene.

Familien skrald

3.-præmien gik til projektet Familien Skrald, hvor et hold fra 6. C fra St. Magleby Skole, bestående af Liva Drost, Olivia Pasler Heymann, Björk Keite, Zach Oddershede og Malou Hansen, havde opfundet et affaldssorteringssystem via skraldekasser fordelt i de respektive klasselokaler.

De tre dommere

Dommerpanelet i år bestod af Jess Folke Andersen, præsident i Dragør Rotary, iværksætter Anne Kirstine Ellegaard samt Line Ditlev Larsen fra Dragørs skoleforvaltning. Og sammen besluttede de fordelingen af præmierne, der ud over diplomer lød på 1.000 kr. til klassekassen til 1.-præmien, 800 kr. til nr. 2 samt 500 kr. til nr. 3.

Kezia Camille Bidstrup fra St. Magleby Skole var koordinator på projektet for de tre skoler.

Skolepokalen, der er en vandrepokal, gik i år til Nordstrandskolen, som overtog den fra St. Magleby Skole. Desuden var der som fællespræmie i år gratis is til alle kommunens 6.-klasser. Denne præmie vil blive uddelt engang i løbet af denne måned.

Corona og videopræsentation

På grund af coronaforsigtighed foregik størstedelen af finalen via video ud til de respektive otte skoleklasser. Dog deltog de otte finalisthold fysisk i fremlæggelse af deres projekter.