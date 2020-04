Skolerne åbner for de mindste elever

0. til 5. klasse er tilbage på skolerne – også børneinstitutionerne er i gang igen. Dragør Nyt var med, da Store Magleby Skole gjorde klar til åbning

Af Birgit Buddegård

Fredag i sidste uge mødte eleverne fra 0. til 5. klasse igen op på Dragørs tre skoler, og dagen bød på stor gensynsglæde. Således også på St. Magleby Skole, hvor skoleleder Jens Charpentier havde inviteret Drag-ør Nyt til at overvære åbningen – naturligvis på behørig afstand.

Flaget var hejst i skolegården, og der var store smil hos forældre, børn og lærere – sidstnævnte stod parat til at guide børnene til de rigtige klasseværelser – efter behørig håndvask.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Jens Charpentier demostrerer afstanden imellem bordene. Foto: Hans Jacob Sørensen.

To meters afstand

Allerede torsdag havde Jens Charpentier venligt taget sig tid til at byde Dragør Nyt indenfor for ved selvsyn at se, hvordan skolen havde forberedt sig på den ny virkelighed, som coronasmitten har skabt.

For at fordele eleverne med den krævede afstand indtager de små klasser også klasselokaler, der normalt anvendes af udskolingen, og Jens Charpentier viser, hvordan bordene i et lokale er anbragt med to meter imellem.

Det er skolens tekniske personale, der har været i gang med tommestok, og Jens Charpentier fortæller, at personalet, der har målt op og flyttet borde, har gået 17 kilometer om dagen. Det siger lidt om opgavens omfang.

Der er sat såkaldte kømærker på gulvene, så eleverne kan holde afstand, når de skal vaske hænder

En ny slags skolegang

Jens Charpentier ryster lidt på hovedet og siger, at skolen aldrig har prøvet noget lignende før. Og det var en nemmere opgave at lukke skolen, end nu at skulle åbne igen med helt nye rutiner. Men skolen er klar, og Jens Charpentier fortæller, at de i den grad glæder sig til at se børnene. Men det bliver til en helt anderledes skoledag, og han er glad for at have mødt opbakning fra forældrene.

St. Magleby Skole lægger megen vægt på at skabe tryghed, og det er en prioritet, at børnene skal være sammen med nogen, de kender – både klassekammerater og lærere. »Hjemmeundervisning var mærkelig, men først nu begynder det rigtig mærkelige,« siger Jens Charpentier med henvisning til alle de nye retningslinjer.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Håndvaskevognen står opstillet i skolegården – klar til hyppige besøg. Foto: TorbenStender.

Der er opsat en håndvaskevogn i skolegården, som har rigtig fine forhold, lyder det fra Jens Charpentier – her kan man på et skilt se, at 4.B og 4.C skal vaske hænder. Således er der sat skilte op overalt på skolen, og nogle steder er drikkekummer omdannet til håndvaske med sæbe og papirhåndklæder. Børnene skal vaske hænder minimum hver anden time, og der er lavet en turnusordning, så det kan ske, uden de står for tæt.

Pauserne er forskudte, og børnene møder også forskudt ind på skolen om morgenen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Med behørig afstand møder eleverne igen i skole. Børnene står over for en helt ny hverdag – men lærerne står klar med kort for at vise eleverne, hvor de skal hen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Forældrene må ikke komme med ind på skolen, men må blive i skolegården, når de henter og bringer – børnene skal møde så få voksne som muligt.

Skolen og udearealerne er opdelt i zoner, så de samme elever opholder sig med hinanden og ikke blandes. Der er hængt et kort op, så man kan se og finde de forskellige zoner.

Maksimal kapacitet

Jens Charpentier virker afslappet og rolig, men lægger ikke skjul på, at det har været en travl tid med megen logistik, der skulle gå op i en højere enhed. St. Magleby Skoles kapacitet er udnyttet til det maksimale, og enkelte kælderlokaler og også taget i brug.

Der er indgået rengøringsaftaler, indkøbt spritservietter til brug for eventuelle udflugter og meget mere. Blandt andet vil dørene stå åbne, hvor det er muligt, så der er færrest muligt antal håndtag at røre ved. Og så har der naturligvis været dialog mellem ledere og personale samt forældre, der er blevet løbende orienteret.

Hjemmeundervisning af de ældste

Der er fortsat hjemmeundervisning af de ældste klasser, og Jens Charpentier lægger vægt på, at de ikke bliver glemt midt i energien på at åbne for de yngste. Han siger også, at han og personalet er sig bevidste om, at det at være i frontlinjen i et samfund, der åbner, er et ansvar, de tager alvorligt.

På skolens hjemmeside kan man se et dejligt billede af skolens elever i en kæmpekrammer. Dog må kram i sagens natur vente lidt endnu, men også uden disse er det tydeligt, at børnene er glade for at være tilbage på skolen.

Yderligere information på: www.storemaglebyskole.dk