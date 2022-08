Skyttelagets fugleskydning 

Fest fra morgenstunden

Skytterne og tilskuere mødtes søndag morgen kl. 8.30 i Kong Renés (Carstensen) have på Dragør Fort. Fortets Good Time Jazz Band var allerede i form og spillede lystigt, mens skytterne ankom.

Der var fest fra morgenstunden, som optakt til en lang dag med fugleskydning, spisning og samvær, og stem+ningen var helt i top.

Kong René overraskede alle deltagerne ved – som den cowboy han var for en del år siden i Australien – at ankomme til hest fra fortets top. Optrinet var helt uden for protokollen og til stor moro for alle.

René Carstensen viste, at han kunne håndtere den store og stærke hest, Marbel. Ekvipagen havde sine kampe, men kongen gennemførte sit ridt, helt til tilbagekomsten til fortet.

Kongen privilegie er at bestemme. Så han brød endnu en gang protokollen og besluttede sig for at holde kongens tale til hest, i stedet for under frokosten, som er traditionen sig ellers byder. Det gjorde imidlertid ikke talen mindre relevant – og kongen huskede at berømme vores by, Dragør – perlen ved Øresund.