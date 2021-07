Skyttelagets fugleskydning

Dragør Borgerlige Skyttelag genoptager den over 90 år gamle tradition, og gennemfører igen fugleskydningen efter aflysningen sidste år.

Det bliver helt sikkert en festlig genoptagelse af fugleskydningerne for Kong Peter (Bech), der nu har siddet på tronen i skyttelaget i to år, har haft ekstra god tid til at forberede et festligt arrangement.

Skyttefesten afvikles under Kong Peters motto »Mit hjertes valg« – et motto, som dækker over kongens kærlighed til dronningen, dronning Cythia, til Dragør, til havet og til venskabet. Et fantastisk udgangspunkt for samvær og fest.

Fugleskydningen afholdes søndag den 8. august med start i »kongens have« på Kongevejen ved Neels Torv kl. 8.15 og afslutning ved 17-tiden på Dragør Fort.

Der forventes op mod 100 skyttebrødre på skydelisten og i processionen. Alle samles om morgenen i kongens have for at hylde kongeparret. Musikledsagelsen står Helsingør Pigegarde for. De har med stor succes været med de seneste år og har hver gang skabt fest og stemning fra morgenstunden.