Slagtøjshalløj

LørdagsLyd for børn i Dragør Kirke blev en festlig oplevelse for børn og deres familier, da den veloplagte duo – NANAZA Percussion Duo – optrådte i lørdags, den 18. november.

Duoen, der består af Ronni Kot Wenzell og Henrik Cornelius, formåede at skabe en fin atmosfære med deres slaginstrumenter, der spændte fra ur-marimbaer til moderne slagtøj.

De to musikeres repertoire inkluderede både melodier, som børnene kunne genkende, og klassiske perler, og det gjorde koncerten til en både lærerig og underholdende oplevelse.

I løbet af den 45 minutter lange koncert blev publikum taget med på en ekvilibristisk musikalsk rejse. Og som et unikt indslag fik børnene også muligheden for selv at deltage aktivt. Dette tilføjede interaktive element var med til yderligere at engagere de små musikelskere.

Koncerten henvendte sig primært til børn i alderen 3–9 år, deres forældre og andre, der holder af børnevenlig musik.

Det er tredje gang, at Dragør Kirke afholder LørdagsLyd for byens familier.