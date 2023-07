Sømandshjem gæster Dragør

Det sejlende sømandshjem »Bethel« ankommer tirsdag den 11. juli til Dragør Havn. Her vil det tage ophold frem til søndag den 16. juli – og i perioden vil dets besætning byde alle, som kunne have lyst til at komme om bord og se skibet, velkomme.

Sømandsmissionærerne i Danmark er på skift i perioden fra maj til september med på det sejlende sømandshjems ture rundt til danske havne.

I hver af disse havne kommer mange mennesker på besøg på skibet. De er enten søfarende fra andre skibe, elever fra søfartsskoler, venner af Sømandsmissionen, turister eller blot lokale, der bare har lyst til at se skibet og måske få en kop et eller andet og en småkage.

Besætningen, der består af en sømandsmissionær og en frivillig, nyder alle at være værter om bord på skibet og tager sig gerne tiden til en snak.

Erfaringen fra skibets ture er, at besætningen når at tale med rigtig mange besøgende – og ofte bliver en sømandsmissionær betroet et og andet en sen aften. Måske fordi der om bord er en afslappet humor, tavshedspligt og plads til i en uhøjtidelig tone at tale om alt mellem himmel og jord. Og også det, at skibet naturligt nok bevæger sig på vandet, skaber en ganske særlig stemning.

Fra Søværnet

Skibet Bethel hed oprindelig Romsø Y302, og det blev søsat den 31. maj 1969.

Y-kutterne, der omfattede i alt ni enheder bygget på Svendborg Skibsværft i perioden 1969–1973, var Flådens skibe. De var designet til farvandsovervågning og søredning i de danske farvande.

Skibene havde oprindeligt hver to 20 mm maskinkanoner, som efterfølgende blev udskiftet med to 12,7 mm tunge maskingeværer.

Skibet Y 302 udgik af Søværnets tjeneste den 21. marts 2007, hvor det blev købt af Sømandsmissionen, og dermed kunne det efter mange års aktiv tjeneste i Søværnet fortsætte med at sejle – omene det nu var med et ganske andet formål, nemlig at være et sejlende sømandshjem.

Bethel, som missionærforenigen efter overtagelsen lod skibet døbe, er siden blevet løbende restaureret – og det meldes af besætningen at være i god stand og i store træk holdt tro mod sin historie.