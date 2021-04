Stort udvalg af specialiteter

Ud over det almindelige sortiment, man møder i en købmandsforretning, lægger Gökhan Aslan vægt på at have så mange specielle varer som muligt. Han har blandt andet friske oliven, ægte græsk og tyrkisk olivenolie, honning med bitavle og iranske samosabrød, som kunderne er vilde med.

Humus og tzatziki laver han selv, og det samme gælder for de forskellige salater, man finder i delikatessemontren.

Med naturlig stolthed kan Gökhan Aslan fortælle, at K-Salat hele to gange har forsøgt at købe opskriften på hans chilipasta – uden held, for opskriften er fra hans oldemor og er en familiehemmelighed. Gökhan Aslan spørger med et stort smil ud i butikken, hvad der sker, når han laver chilipastaen, og souschef Victor svarer omgående, at ingen må være i nærheden.

Skal folk holde grillfest, leverer han gerne salater og tilbehør – og det benytter mange sig af.

Købmandsbutikken er udvidet med et halvtag foran indgangen, og her er fyldt med frisk frugt og grønt til den ene side og blomster til den anden. Gökhan Aslan vil gerne give sine kunder en oplevelse af at komme til et grønttorv, når de besøger butikken.

Han importerer selv oliven og citrontræer, og sidste år blev 30 fyldte containere med blomster leveret til butikken.

Selv står han op klokken 02.30 for at køre på grønttorvet for at hente varer. Han er tilbage i butikken senest klokken seks for at sikre, at »det hele spiller«, når der åbnes klokken otte. Selvsagt går han derfor tidligt i seng, og han og hans hustru har derfor købt huset ved siden af, så han trods alt kan nå at se lidt til både hustru og den lille datter på to og et halvt år.