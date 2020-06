Sommeraktiviteter i ungdomsskolen

Dragør Ungdomsskole sejler normalt med skoleskibet Fulton i sommerferien, hvor 30 unge kommer på togt rundt i Danmark.

Det plejer at være en fantastisk tur, hvor elektronikken er lagt væk, så der kun er fokus på at sejle skibet. Igennem teamwork døgnet rundt skabes der blandt eleverne fantastiske relationer på tværs af hele kommunen, mens de samtidig lærer at styre skibet, sætte sejl, løfte anker manuelt, lægge navigationsplaner, lave mad, gøre rent, og at holde brandvagt om natten.

Under disse ture sover man på banjen i hængekøjer skulder mod skulder, rigtig hyggeligt og tæt. Denne nærhed i sovesituationen har pga. covid-19-smittefare, betydet aflysning af årets tur, men helt snydt for en tur på vandet bliver ungdomsskolens elever ikke, de får nemlig en endagstur på mandag, den 29. juni, kl. 9–15.

Fulton lægger til i Dragør Havn mandag den 29. juni og sejler videre igen onsdag den 1. juli. Folk er velkommen til at komme ned og se det smukke træskib, i perioden det ligger i den gamle færgehavn.

Speedbådkørekort

Dragør Ungdomsskole planlægger at holde åbent i Maritimt Hus alle hverdage i næste uge (uge 27) fra kl. 13–17 for unge i alderen 13–18 år.

Særligt for forløbet vil være muligheden for at tage speedbådskørekort – et kort, som giver adgang til at sejle jetski og motorbåd. Erhvervelse af kortet kræver dog, at man deltager alle fem dage, og at man består den afsluttende prøve. Alle fra 13–18 år kan deltage i undervisningen – man skal dog være 16 år for at kunne erhverve kortet.

Der vil i løbet af ugen også være rig mulighed for at give sig i kast med mange andre vandaktiviteter såsom at sejle motorbåd, ro kajak, SUP samt waterball m.m, og der vil alle dage være gang i både musikken og grillen.

Tilmeldingen, der er nødvendig for deltagelse – og som skal indeholde angivelse af navn, mobilnummer samt, alder, kan ske via e-mail til ungdomsskolen@dragoer.dk