Sommeraktiviteter på Kongelundsfortet

Det er nok ikke gået mange forbi, at corona-virussen har ændret både de seneste og de kommende måneder for rigtig mange mennesker. »Mange har måttet indse, at sommeren heller ikke bliver som forventet,« siger Morten Christensen, der er projektleder og friluftsvejleder på Kongelundsfortet Outdoorcenter.

På outdoorcenteret har man besluttet sig for i samarbejde med foreninger at give mulighed for ekstra aktiviteter på Kongelundfortets område hver tirsdag til lørdag i sommerperioden (uge 27–30). Aktiviteterne vil være for alle, som har lyst til at deltage. »Udvalget af aktiviteter bliver bredt, og vi satser på, at der bliver noget for enhver – ung som gammel,« fortæller Morten Christensen.

Programmet for uge 27 er netop kommet på plads. Der er aktiviteter lige fra skattejagt, natur-forhindringsbane og fiskeri til den yngre aldersgruppe til sanketure, mad over bål og »disc«-golf til den voksne målgruppe.

Kongelundsfortet Outdoorcenter har dog ikke været helt forladt igennem coronaperioden. Den seneste halvanden måneds tid har Kongelundsfortet Outdoorcenter nemlig sammen med Dragør Ungdomsskole stået for en masse undervisning og aktiviteter for alle Dragørs skoleklasser, som en del af den nødundervisning, der har været under covid-19.

»Det har været en stor fornøjelse at se, hvor meget det betyder i en tid som denne, at man kommer ud i naturen og får nogle gode oplevelser sammen med andre – det er lige præcis det, vi håber at skabe for alle igennem disse sommeraktiviteter,« lyder det fra Morten Christensen.

Begrænset antal pladser

I forbindelse med sommeraktiviteterne er der en helt særlig mulighed for at overnatte på Kongelundsfortet. Man medbringer selv telt eller andet at sove i. For dem, der kommer først, vil der også være mulighed for at sove i shelterne på fortet.

Både i forhold til aktiviteterne om dagen og selve overnatningen er der sat et begrænset antal pladser, således fortet ikke bliver overrendt – for også fornuftige forholdsregler i forhold til smitte med covid-19 skal holdes.