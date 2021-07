Nyt fra Dragør Tennis:

Sommercamp

Dragør Tennis har igen i år arrangeret sommercamp.

Det er Dragør Tennis’ intension, at alle skal kunne være med – øvede såvel som nybegyndere. Og det eneste krav, der er for deltagelse i campen, er, at man har lyst til selv at prøve spillet eller måske vil følges med en ven til en uges sjov leg med tennisbolde.

Dagen på campen er tilrettelagt med sigt på udvikling af deltagernes spil.

Alt foregår i en afslappet og sjov stemning skabt af cheftræneren Søren Bæklund og hans dygtige trænerteam, som næsten ikke kan undgå at igangsætte en impulsiv vandkamp, når banerne – flere gange om dagen – skal vandes.

Alle deltagere på sommercampen modtager en t-shirt som et minde for campen.

Dragør Tennis’ sommercamp har cirka 200 deltagere fordelt over tre uger.