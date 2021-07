Sommerliv på Kongelundsfortet

I disse uger summer det af aktivitet på og omkring Kongelundsfortet, hvor Kongelundsfortet Outdoorcenter giver alle mulighed for at prøve kræfter med alt fra træ-klatring, »nature-gaming«, »discgolf« og »stand-up-paddle« til mad over bål og meget andet.

Sommeraktiviteterne kører frem til og med uge 29, så har man lyst til en aktiv sommerdag i naturen, vil det fortsat være muligt at tilmelde sig via outdoorcenterets hjemmeside, kongelundsfortet.dk, hvorpå man også kan finde flere informationer om de mange muligheder, der også findes på fortet.