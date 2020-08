Nyt fra Itosu-Kai Karate Dragør:

Sortbæltegraduering

Som mange andre sportsklubber har Itosu-Kai Karate været ramt under corona-nedlukningen, hvor ingen har kunnet træne sammen. I perioden har klubben derfor med masser af online træning hjemme og forskellige konkurrencer kæmpet for at holde gejsten høj blandt medlemmerne. Senere kunne der gennemføres udendørs træning med maksimalt ti deltagere, inden man endelig kunne fortage indendørstræning – dog med coronatiltag.

For medlemmerne, særligt mange af børnene, har karate tjent som et fast holdepunkt i en svær og forvirrende tid, og klubben takker for opbakningen og støtten fra alle de trofaste medlemmer.

Det store træningsarbejde blev kronet søndag den 16. august 2020, hvor klubben havde syv udøvere til sortbæltegraduering. Der er tale om: Sortbælte 1. dan Sarah Gottlieb, sortbælte 1. dan Siv Gade, sortbælte 1. dan Carl Schröder, sortbælte 2. dan Victoria Veidiksen, sortbælte 2. dan Marthe Bornø-Aarseth, sortbælte 5. dan Peter Heneberg samt sortbælte 6. dan Tejs Damkjær.