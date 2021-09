Spænding før finalen

Racerkører Christian Rasmussen havde det svært under løbsrunderne på New Jersey Motorsports Park og måtte derfor se sin føring skrumpe betydeligt ind

Efter en vanskelig weekend for Christian Rasmussen på New Jersey Motorsports Park, lørdag den 28. og søndag den 29. august, er der for alvor lagt op til en spændende finaleweekend i oktober måned. Dragørkøreren var ellers gået ind til weekendens tre løb i Indy Pro 2000-mesterskabet med et forspring på 32 point til nærmeste modstander, Braden Eves. Men skiftende baneforhold og uheld i de to sidste løb kom for Rasmussen til at betyde, at der inden finalen på Mid-Ohio Sports Car Course nu kun er 18 point ned til Eves.