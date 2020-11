Fokus på virksomheder i Dragør:

Sparekassen Sjælland-Fyn på stationspladsen

For fem år siden indtog Sparekassen Sjælland-Fyn lokalerne i det gamle posthus på Dragør Stationsplads. Dragør Nyt har været på besøg

Af Birgit Buddegård

Torsdag i sidste uge, den 19. november, var det fem år siden, Sparekassen Sjælland-Fyn åbnede sin filial i Dragør.

Det tidligere posthus på Dragør Stationsplads danner rammen, og banken vedstår sig gerne arven og har istandsat lokalerne med respekt for den gamle bygning.

Og tre sort/hvide fotos fra stationspladsen trækker tråde tilbage til tiden, hvor bygningen, der er opført i 1907, var stationsbygning for Amagerbanens tog mellem Amagerbro og Dragør.

Sparekassen Sjælland-Fyn har gode rammer i det gamle hus, hvor de sprossede vinduer skaber hygge, mens en farverig og levende væg lyser op i lokalet. Dette er en form for signaturvæg, der findes i alle bankens filialer, fortæller filialdirektør Lennarth Fynboe, der sammen med kunderådgiver Leif Yoon Sandholdt tager imod Dragør Nyt.

Historisk set var der forskel på en bank og en sparekasse, men det er der ikke længere, og de bruger da også de to betegnelser i flæng, fortæller Lennarth Fynboe. Han tilføjer med et stort smil, at de er landets ældste sparekasse, men ikke landets ældste bank.

Sparekassen Sjælland-Fyn opererer, som navnet siger, på Fyn og Sjælland plus Amager – fra Middelfart i vest til Dragør i øst.

En lokal bank

Sparekassen Sjælland-Fyn lægger vægt på at være en lokal bank, og det tiltrækker både kunder og medarbejdere, fortæller Lennarth Fynboe. Banken er delvist fondsejet og støtter herigennem gerne det lokale foreningsliv og almennyttige formål. Og banken handler også selv lokalt, når det er muligt.

Man har en god relation til andre virksomheder i Dragør, så man kender hinanden på kryds og tværs, fortæller Lennarth Fynboe.

Filialdirektør Lennarth Fynboe (tv.) og kunderådgiver Leig Yoon Sandholdt (th.). Foto: Hans Jacob Sørensen.

Der er syv ansatte – kompetente og erfarne medarbejdere – understreger Lennarth Fynboe. Og seks af de ansatte bor i enten Dragør eller Tårnby – heriblandt Lennarth Fynboe og Leif Yoon Sandholdt, der begge er bosat i Dragør.

»Vi bidrager, der hvor vi er,« siger han og fortæller videre, at Sparekassen Sjælland-Fyn aktivt ønsker at være med til at støtte byens udvikling og lokale liv. De har en ambition om at være Dragørs mest nærværende bank.

Alle i huset er rådgivere, og som kunde har man en fast rådgiver med e-mailadresse og telefonnummer. Og det giver tætte relationer til kunderne, at man kan sætte ansigt på i det øjeblik, man tager telefonen, siger Leif Yoon Sandholdt.

Det handler om tillid og kemi i relationen imellem kunde og rådgiver, og det lægger Sparekassen Sjælland-Fyn stor vægt på.

Det er en kasseløs filial, men kunderne kan hele døgnet både hæve og indsætte danske kroner og euro i pengeautomaten, der er placeret i lobbyen. Uden for åbningstid kan man komme ind i lobbyen ved at køre sit betalingskort gennem en kortlæser.

Bankvirksomhed i coronaens tegn

Coronavirussen har medført, at afdelingen holder døren låst, men de ønsker fortsat at være tilgængelige for kunderne, så man kan altid aftale et møde, som så vil blive afholdt med respekt for coronarestriktionerne. Og man kan holde lange møder, lyder det humoristisk fra Leif Yoon Sandholdt med henvisning til kundeparkeringspladsen bag banken.

Mellem 25 og 50 procent af medarbejderne arbejder hjemmefra. Videomøder vinder – hjulpet af coronaen – frem og kan bringe nærhed imellem rådgiver og kunde. Og banken anvender netbank, e-boks og NemID, så aftaler kan underskrives uden fysisk fremmøde.

Godt modtaget

Sparekassen Sjælland-Fyn er blevet positivt modtaget herude, og Lennarth Fynboe og Leif Yoon Sandholdt siger, de er både stolte og ydmyge over at have fået 2.000 kunder på blot fem år.

Kunderne kommer hovedsageligt fra Dragør og Kastrup, og de er primært kommet gennem mund til øre-metoden – altså på anbefaling – fortæller Lennarth Fynboe.

Sparekassen Sjælland-Fyn har alle bankprodukter på hylden, hvad enten det handler om privat- eller erhvervsøkonomien.

Der er meget erhvervsliv i Dragør – og er der behov for det, har Sparekassen Sjælland-Fyn en specialiseret erhvervsrådgivning, der gerne kommer til Dragør og holder kundemøder.

Mange erhvervskunder har haft det hårdt under corona-pandemien, og her forsøger banken at bistå.

For en enkelt kundegruppe har coronapandemien dog givet ekstra travlhed. Mange håndværksvirksomheder har nemlig ordrebøgerne fyldt. Ejendomsmarkedet buldrer derudaf, siger Lennarth Fynboe, og ved ejerskifte bliver der ofte sat nye køkkener eller badeværelser ind.

Mange Dragør-borgere har deres udkomme i lufthavnen, og coronakrisens påvirkning på luftfarten har ramt hårdt. Også her forsøger banken at hjælpe, og Lennarth Fynboe er imponeret over, hvor omstillingsparate kunderne er. Mange har fået nyt job eller skiftet karriere.

»Vi føler, vi står sammen og støtter,« lyder det fra Leif Yoon Sandholdt.

Markering af de første fem år

Sparekassen Sjælland-Fyn ville gerne have markeret femårsdagen med lidt festivitas – men det har coronapandemien sat en stopper for. Og derfor har de heller ikke skiltet med jubilæumsdagen for at undgå at trække for mange mennesker til.

Til gengæld markeres jubilæet i hele november måned, hvor besøgende kunder vil modtage et indkøbsnet med lidt merchandise, fortæller Leif Yoon Sandholdt.