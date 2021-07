Fokus på en virksomhed i Dragør:

Sportscafé i Hollænderhallen

Landets allerførste 100 procent vegetariske sportscafé ligger i Hollænderhallen. Og mange af retterne er også veganske, fortæller den glade caféejer, Sven Ole Rosenkilde

Af Birgit Buddegård

Der er fuld gang i køkkenet, da Dragør Nyt en formiddag er inviteret indenfor. På komfuret står en linseret og dufter lokkende, mens dilddellerne – naturligvis uden kød – står parat med lækker kartoffelsalat.

På grund af coronanedlukningen er der ikke ansat personale – men denne dag får Sven Ole Rosenkilde hjælp af sin søn, Carl Rosenkilde, der er under uddannelse til kok. Og far og søn går godt i spænd og får hurtigt fyldt de mange bakker, der skal stå klar med takeaway denne dag.

Normalt er der to fuldtidskokke i køkkenet plus nogle til at passe caféen og en kontormand, men lige nu – på grund af coronapandemien – er der kun Sven Ole Rosenkilde selv og nogle løsarbejdere.

Sven Ole Rosenkilde fortæller, at cirka 50 procent af grøntsagerne er økologiske, når det er økonomisk muligt.

Alle retter er vegetariske – og ofte også veganske – og kød er ikke på menuen i caféen.

Ofte mærker man tydeligt duften af pommesfrites og pølser, når man nærmer sig en sportshal, men sådan behøver det ikke være, siger Sven Ole Rosenkilde, der har åbnet Danmark første grønne sportscafé i Hollænderhallen. Og det har kunderne taget rigtig godt imod.

På grund af coronanedlukninger har caféen ikke åbent, for med sommerferien så tæt på giver det ikke rigtig mening at åbne nu – men Sven Ole Rosenkilde lover, at man efter sommerferien igen vil kunne nyde et sundt og grønt måltid i den hyggelige sportscafé i Hollænderhallens stueetage.