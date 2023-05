Sprogfitness på biblioteket

Torsdag den 4. maj deltog Dragør Bibliotek i det landsdækkende årlige arrangement Sprogfitness, hvis formål er at stimulere sprogudviklingen og læselysten blandt landets børn.

Da forskning viser, at man tit lærer bedre, hvis man samtidig også er fysisk aktiv, havde man således sammensat et program med sproglege, hvorigennem de yngste klassetrin skulle få lyst til at lære og lege med sprog.