Stemningsfuld Brandt-koncert

Et af landets største musiknavne, Steffen Brandt, lagde tirsdag den 12. marts vejen forbi Dragør Kirke, hvor han gav et stemningsfuldt musikalske foredrag i et propfyldt og udsolgt kirkerum.

Steffen Brandt har siden 1981 været en del af popgruppen TV-2, og han har således gennem mere end 40 år bidraget til den helt store musikalske samtidsfortælling blandt andet med kæmpe-hits som for eksempel »Bag duggede ruder«, »De første kærester på Månen« og »Kys det nu, det satans liv«.

Da aftenens musikalske foredrag tog udgangspunkt i TV-2s store sangkatalog, fik den fyldte sals publikum mulighed for både at synge med og klappe i takt.

Da der blev sluttet af med tre af de største hits som ekstranumre, gik arrangementet over i nærmest ren koncertstemning, og herefter kunne de mange tilhørere forlade kirken i god stemning.

TM