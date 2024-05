Stille jubel på Museum Amager

En ny statslig reform flytter om på tilskuddene til landets museer. En af vinderne er Museum Amager, der lover ­»meget museum«

Af Rasmus Mark Pedersen



Det kan blive en lidt finere oplevelse at se Amager-dragter i Store Magleby, Mølsteds mageløse malerier, evakueringskutteren Elisabeth, skipperstuer i den gamle by eller lodsernes sirlige søkort.

Museum Amager, der står for formidlingen af øens historie og historier, bliver nemlig begunstiget med 400.000 kr. mere om året fra staten i år 2029.

Det er resultatet af en ny museumsreform, hvis mål er at gøre op med den skævvridning af offentlige tilskud, der har hersket siden staten overtog museerne i forbindelse med nedlægningen af amterne i 2007.

Her har alle partier i Folketinget i enighed løftet det årlige tilskud til de statsanerkendte museer med 75 mio. kr. årligt – svarende til 13 procent mere om året.

Tryghed og optimisme

Reformen kommer Museum Amager til gode. Det årlige statslige tilskud stiger nemlig fra 1,1 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

Museumsdirektør Søren Mentz er en glad mand:

»Den nye museumsreform vil styrke Museum Amagers fremtidige økonomi. Der er tale om en gradvis forhøjelse over fire år, så det er ikke 1,5 mio. kr. fra 2025. Reformen skaber først og fremmest tryghed og optimisme,« skriver han til Dragør Nyt.

Han slår fast, at det er penge, der kommer ud at arbejde:

»Vi kan lave meget museum for 400.000 kr.,« lyder det.

Glad minister

Kulturminister Jakob Engell Smidt er »overordentligt glad« for at lande reformen, skriver ministeriet i et citat, som er sendt til Dragør Nyt (og som er blevet sendt i næsten samme form til en række andre lokale medier).

»Med aftalen om en museumsreform hæver vi grundtilskuddet for alle statsanerkendte museer Det vil især gøre en forskel for rigtig mange af de lokale museer, også på Museum Amager,« udtaler han i følge ministeriet.

En del af reformen er også et nyt system for, hvordan et museum kan blive statsanerkendt. Det betyder, at museerne bliver løbende vurderet af et nyt museumsnævn, der også giver plads til, at nye museer kan få statsanerkendelsen og dermed tilskud.

Nye kriterier

Derfor er en del af fokusset på Museum Amager, at man ikke lige pludselig kommer til at miste tilskuddet igen.

»Museum Amager står godt rustet til at klare kravene for statsanerkendelse,« lyder det fra Søren Mentz, der kommer med en række eksempler, som tæller positivt i de nye kriterier:

»I februar 2025 udgiver Museum Amager en forskningsantologi med ni fagfællebedømte artikler sammen med Gads Forlag, og vi er allerede et børne- og familievenligt museum, hvor vores fortræffelige skoletjeneste blandt andet samarbejder tæt med folkeskolerne i Dragør og Tårnby.«

Derfor er det en glædens dag for de fem udstillingssteder under Museum Amager, og museumsdirektøren er da også ganske direkte i sin besked til de glade givere:

»Tak til kulturministeren og forligskredsen!«