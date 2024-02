Stor fest på vej

Det er i år 50 år siden, at kommunerne Store Magleby og Dragør blev lagt sammen. Og det skal fejres, mener flertallet i Økonomiudvalget.

Derfor er man nu ved at planlægge en stor fest, der skal strække sig over både Dragør og Store Magleby til sommer.

Planen er, at jubilæet bliver fejret med et daglangt program fyldt med aktiviteter for folk i alle aldre.

Festlighederne skal begynde i Dragørs gågade med et fælles morgen- eller kaffebord, hvor borgerne kan samles. Herefter vil dagen byde på en række arrangementer såsom byvandringer, muligheder for sejlads samt aktiviteter arrangeret af lokale foreninger på havnen.

Hvem og hvordan er ikke på plads endnu, men kommunen håber, at en række foreninger vil træde til.

Om eftermiddagen og aftenen flytter festen til Store Magleby, hvor det foreslåede program omfavner byens unikke historie og kultur. Aktiviteterne her vil både afspejle byernes historie og deres fremtid.

Der planlægges med åbne kirker og museer, ligesom også en blomsterbegivenhed ses nævnt i planlægningspapirerne.

Budgettet for jubilæumsfejringen lyder på 150.000 kr. – og datoen for selve fejringen er endnu ikke lagt fast.

RMP