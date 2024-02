Stor fødselsdagsfest

Dragør Menighedsbørnehave runder 75 år

Fredag den 2. februar fyldte Dragør Menighedsbørnehave 75 år.

Dagen blev blandt andet fejret med klovnen Tapé, der underholdt med klovneri, cirkus og ordløs komik for både store og små. Alle morede sig, og børnene blev inddraget og var tryllebundne under hele forestillingen.

Til frokost var der dækket op udelukkende med »sølv«-duge – her var altså hverken brugt tallerkener eller bestik. På midten af langbordet var der, direkte på dugen, anrettet med pomfritter, pølser, små frikadeller, kyllingnuggets og grøntsager som en form for tag selv-bord – og det var en stor succes; børnene sad længe og nød maden og hinandens selskab.

Også eftermiddagen blev inddraget i fejringen. Her var der nemlig arrangeret kagebord for både børn og forældre.

Og festlighederne stopper ikke med der – for når det bliver lidt varmere senere på året, vil der for børnehavens tidligere indskrevne familier, tidligere ansatte og alle andre med interesse for børnehaven blive afholdt en lidt større fødselsdag.