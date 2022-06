Store navne gæster Dragør Fort

Fredag 24. og lørdag den 25. juni er der under konceptet Fortet Live livemusik på Dragør Fort.

Om fredagen er det Lord Siva og Enjoy The Silence der optræder – og lørdag er det Scarlett Pleasure og Ericka Jane.

Lord Siva

Lord Siva er en vaskeægte popstjerne med storhittende numre som »Paris« og »Solhverv«.

Lord Siva har, siden han etablerede sin lyd og kom frem i starten af 2010’erne, været med til at bringe bevægelsen af følelsesfuld hiphop til Danmark. Som repræsentant for en skrøbelig maskulinitet har han på sine tidligere udgivelser fanget en form for eksistentiel angst. Men i kraft af sin totale overgivelse til pop og optimisme fanger en forvandlet Lord Siva nu den specifikke sårbarhed, der eksisterer, når man elsker nogen.

Lord Siva behøver ikke at være en bestemt kunstner. Han lader sig ikke begrænse og indskrænker ikke sin egen frihed.

Hans samarbejde med den danske producer Vera gjorde deres fælles hitsingle »Paris« til den næstmest afspillede sang med over 17 millioner streams i Danmark i 2019.

Enjoy The Silence

Der er sort tøj og synthesizere på plakaten, når Depeche Mode jam-bandet Enjoy The Silence spiller på Dragør Fort.

Depeche Mode har siden de tidlige 80‘ere været et af verdens største synthesizer-bands. Selvom Enjoy The Silence »låner« Depeche Modes fantastiske sange – og forvandler dem til live-oplevelser – gør bandet sig ingen illusioner.

»Vi er ikke en præcis kopi af dem, og vi kan selvfølgelig ikke erstatte dem. Det ville være som at erstatte dit livs kærlighed med et godt one night-stand. Det ene er den ægte vare, det andet er skæg og ballade. Men hvis man kan lide Depeche Mode, så tilbyder vi det næstbedste – en god aften i selskab med nogle fantastiske sange, og et udtryk der ligger meget tæt på originalernes,« fortæller bandets kapelmester Henning Vincent.

Til koncerten på Dragør Fort opføre kopibandet højdepunkterne fra hele Depeche Modes karriere – helt fra starten af 80’ere til det nye årtusinde – fra Just Can’t Get Enough til Personal Jesus og meget mere. Der skulle således være plads til både at danse sig gennem aftenen og til at lukke øjnene og lytte sig væk.

Enjoy The Silence består af fem musikere og en sampler. Selve Depeche Mode har ellers, indtil Andy Fletchers nylige og alt for tidlige død, blot været tre personer, men Enjoy The Silence indspiller ikke plader – de spiller kun koncerter. Derfor har coverbandet udvidet »holdopstillingen« på scenen – hvad Depeche Mode faktisk også selv gør, når de spiller koncerter. Det skal lyde live, og det lever Enjoy The Silence op til.

Fest på Dragør Fort

Koncerterne løber af stablen i de smukke omgivelser på Dragør Fort fredag den 24. og lørdag den 25. juni. Begge dage åbnes dørene kl. 16, og de første timer er der DJ-musik, indtil koncerterne skydes i gang kl. 19.30 – og så er der ellers dømt musikalsk fest på fortet frem til kl. 24.

Læs mere om det nye musikkoncept »Fortet Live« samt på fortet-live.dk – og i denne udgave af avisen i annoncen på side 7.