Successful affaldsindsamling

Lennart Løfberg fortæller til Dragør Nyt, at han ofte går tur og løber i naturen og kom på den tanke, at hvis nu hundeluftere og løbere samlede affald sammen, når de alligevel kom forbi, kunne alle få en bedre oplevelse i naturen – uden affald.

Hans opslag fik 200 likes, og 15 til 20 henvendte sig og spurgte, hvordan de kom med.

På grund af coronapandemien måtte foreningens første møder afholdes virtuelt, og de snakkede frem og tilbage om, hvordan man kunne gribe det an. Men hurtigt blev foreningens stiftet, og man fik startet en facebookgruppe.

Initiativet har mødt stor opmærksomhed fra både TV 2 Lorry og dagspressen, og foreningen har i dag 800 medlemmer – og har tilmed fået et flot logo.

Forårsrengøring og arrangementer

Alle medlemmer tager et dagligt ansvar, fortæller Lennart Løfberg, og der er mange idéer til foreningens fremtidige virke.

For eksempel kunne man forestille sig at gøre den sidste søndag i måneden til fast rengøringsdag, så medlemmer tog en pose med, når man alligevel skulle gå søndagstur – og sikkert er det, at den årlige forårsrengøring er kommet for at blive.

Palmesøndag, hvor den første forårsrengøring fandt sted, blev der indsamlet hele 1,5 ton affald.

Men for foreningen handler det ikke alene om at holde naturen ren – men også om at nyde den, og de har lavet et stort idékatalog med forslag til kommende arrangementer.

Det kan være en sælsafari, madlavning med tang, tanker om, hvordan vi får mere vild natur – alt i alt vil foreningen gerne styrke det lokale fællesskab.

Lennart Løfberg er imponeret over, hvor stor opbakningen er. Han fortæller, at foreningen nu skal have oprettet en bankkonto, så medlemmerne kan støtte foreningen, der også vil søge fonde til dækning af udgifter til for eksempel sækkene, der bruges til indsamling af affald.

Og så har Lennart Løfberg og formanden for Søvangs grundejerforening aftalt at gå en tur langs Amarminoen for at se på intelligente løsninger til affaldshåndtering – for eksempel affaldsspande, der selv kan give signal om, hvornår de skal tømmes, så kommunen ikke behøver rykke unødigt ud.

Naturvogterne Dragør er således en forening, der arbejder for at holde naturen fri for affald, men også for at gøre medlemmerne klogere på naturen gennem spændende arrangementer.