Svenske borgmesterportrætter

Portrætmaler Peter Bøgelund fra Dragør præsenterede mandag den 19. juni to officielle borgmesterportrætter, som han har malet for Trelleborg Kommune i Sverige.

Til stede ved præsentationen var næsten 100 byrådsmedlemmer og relaterede.

Trelleborg Kommune har en mangeårig tradition for at få malet officielle portrætter af to folkevalgte »borgmestre« til ophængning på rådhuset, og de to portræterede denne gang er Håkan Sjöberg med titlen »kommunfullmäktiges ordförande« og Mikael Rubin med titlen »kommunstyrelsens ordförande«.

»Det er godt at opleve samarbejde og kulturel udveksling på tværs af sundet,« siger Peter Bøgelund, der tidligere har udstillet sine portrætter i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården.