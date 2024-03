Tandhjælp fra Tårnby

Kommunen har taget et skridt mod at løse de vedvarende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i den kommunale tandpleje.

Drag-ør har længe manglet en klinikchef til tandplejen, og det er ikke lykkedes at få ansat en – trods genopslag af stillingen.

Desuden har der siden corona-tiden været et stort efterslæb af eftersyn på tænderne. Derfor vil politikerne også reducere ventetiderne for patienterne.

De har oplevet forsinkelser på op til 15 måneder – udover de anbefalede 24 måneder mellem tandlægeeftersyn.

Forslaget går på en samdrift med Tårnby Kommunale Tandpleje, og Økonomiudvalget har nu godkendt, at der arbejdes videre med denne model.

Den foreslåede model indebærer, at Dragør og Tårnby Kommuner driver deres tandplejeklinikker som en enhed. Ifølge forvaltningen vil dette forslag styrke både den organisatoriske robusthed og det faglige miljø.

For at reducere det nuværende efterslæb yderligere er det besluttet at bruge de penge, som skulle have været gået til løn til en ny klinikchef, til i stedet at finansiere tandbistand fra Tårnby Kommune.

Forhandlingerne mellem de to kommuner har ifølge forvaltningen været positive, og Tårnby Kommune har vist sig indstillet på at bistå med både afvikling af det nuværende efterslæb og den efterfølgende nødvendige behandling af patienter.

Denne fælles indsats ventes at give borgerne adgang til en mere stabil og effektiv tandplejeservice, skriver de. Men muligvis skal man altså besøge bor og skylleskål i Tårnby.

Økonomiudvalget har også behandlet en mulig løsning for at sikre hjælp til bøjlebrugere, men det kan offentligheden ikke få indsigt i, da politikerne har valgt at lukke punktet.

RMP