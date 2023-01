Tilsagn om fondsstøtte til nyt udeareal

»Det er så vigtigt for børnenes trivsel og dannelse, at vi har nogle attraktive rammer for deres kreative udfoldelse. Vi har selv prioriteret penge til et supergodt projekt, som nu kan blive dobbelt så godt med støtte fra Nordea-fonden,« fortæller Kenneth Gøtterup.

Alle offentlige ansøgere til Nordea-fondens pulje »Mere udeliv i SFO og klub« har skullet bære 50% medfinansering af det samlede projektbudget. Vel at mærke i rede penge og ikke i for eksempel medarbejdertimer. Da kommunen har ansøgt om støtte på en mio. kr. – lyder beløbet for det konkrete projekt ved Elisenborg derfor samlet set på to mio. kr.

Stærkt fundament for glæde og brug

»Den store efterspørgsel på støtte til mere udeliv for børn i SFO og klub har resulteret i endnu flere uddelinger, end vi havde forventet,« fortæller Christine Paludan-Müller, der er uddelingschef i Nordea-fonden.

»Vi ser en masse gode idéer til nyttehaver, mulitbaner, udekøkkener, grej og også undervisningsforløb, der klæder personalet på til mere udeliv. Og så er der rigtig mange gode eksempler på involvering af børn i udvikling af idéer og aktiviteter. Det, tror vi, skaber et stærkt fundament for den efterfølgende brug og glæde hos børnene,« uddyber uddelingchefen.

Projektet i Dragør Kommune er et ud af i alt 74 projekter på landsplan, som har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Nordea-fonden. I alt indløb 183 ansøgninger, og den samlede støtte fra Nordea-fonden beløber sig til 31.808.347 kr.